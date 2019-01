Domenica scorsa si è giocato il derby del Rodano tra l'Olympique Lione e il Saint-Étienne e ha visto l'OL conquistare i tre punti che gli permettono di piazzarsi al terzo posto alle spalle di Lille e scavalcando proprio Les Verts. La gara giocata allo stadio Geoffroy-Guichard ha visto i ragazzi di Bruno Genesio ribaltare l'iniziale vantaggio del club di Gasset con Romain Hamouma grazie alle reti di Nabil Fekir e Moussa Dembélé ma ad attirare l'attenzione sugli spalti è uno striscione esposto dai tifosi di casa che esprimeva il seguente messaggio: "Memphis: 5 milioni di follower ma ancora non sai chi è tuo padre".

Una episodio deplorevole che si riferisce al padre del calciatore olandese Memphis Depay, che non porta questo cognome sulla maglietta perché prova un profondo odio per il suo genitore che ha abbandonato lui e sua madre Cora quando aveva appena quattro anni. Uno striscione premeditato e di una ‘bassezza' davvero incredibile.

Una volta conclusa la partita, a mente fredda, il 24enne attaccante olandese ha risposto elegantemente attraverso il suo account Twitter a questi signori che non potrebbero mai essere chiamati tifosi: "Non ho nulla contro le persone che hanno fatto questo. So che mi amano!".

Il numero 11 dell'OL ha continuato altri due tweet dicendo: "So che sono pazzi, che non hanno nessun giocatore con la stessa qualità di me. Non mi disturba nemmeno per un secondo, volevo solo commentare questa cosa. Hanno fatto 0 punti contro di noi in questa stagione, posso immaginare come si sentono".

Gli ultimi due tweet che Depay ha dedicato alla vicenda sono questi: "Devo continuare? Nessuna arma contro di te dovrebbe prosperare, la lascerò così. Dio vi benedica tutti! L'oscurità non può essere annullata con più oscurità, solo l'amore può farlo. L'odio non può essere annullato con più odio, ma l'amore può farlo".