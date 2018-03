Le scarpette da pista, quelle che lo hanno consacrato campione del mondo, leggenda, figlio del vento sono depositate nell'armadietto. Quelle da calcio, invece, Usain Bolt le calzerà per iniziare la sua avventura sul rettangolo verde. La dissolvenza gli regala il cambio di scena e di palco sul quale esibirsi, sempre sotto i riflettori e sempre al top. E questa volta lo fa per davvero, non è un semplice annuncio dopo l'addio dalle gare di atletica. Lo sprinter giamaicano, primatista iridato nei 100 e nei 200 metri, ha annunciato nell'intervista a Premium Sport che nella giornata odierna indosserà la maglietta del Borussia Dortmund e – oltre alle foto di rito – si cimenterà anche in allenamento.

Non è spettacolo né (solo) concessione allo sponsor dei tedeschi ma volontà di spingersi oltre i propri limiti. Il Borussia Dortmund è ben felice di accogliere Bolt, il ritorno d'immagine è grandissimo. Complimenti e sorrisi di circostanza a parte, dove potrebbe giocare l'ex oro olimpico? Cosa può portare in dote al calcio l'otto volte campione olimpico? Una mezza idea – come si dice in gergo – la ha pure, quanto sia effettivamente praticabile anche in futuro è tutto da verificare… intanto, inizia e – approfittando della pausa per le nazionali che ha fermato i campionati in Europa – ha deciso di sostenere un provino con il club di Dortmund.

Lassù, in Nord Westfalia, proverà alla sua maniera a sfondare il muro del suono (quello giallo, come'è stato ribattezzato il settore più caldo della tifoseria giallonera) e magari strappare un contratto da professionista nel mondo del calcio.