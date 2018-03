Il derby di Milano in programma inizialmente il 4 marzo e rinviato per la morte di Davide Astori, sarà recuperato mercoledì 4 aprile alle ore 18.30. Milan e Inter scenderanno in campo dunque in un giorno feriale, per una situazione che potrebbe mettere in difficoltà quei tifosi che, biglietto alla mano, speravano nella scelta di un festivo. Ecco allora che la società rossonera ha deciso di venire incontro ai propri sostenitori: per chi ha acquistato il biglietto per il derby di San Siro, il Milan ha previsto la possibilità di richiedere un voucher.

Milan, biglietto derby può essere convertito in voucher

Attraverso un comunicato divulgato sui propri social, il Milan ha offerto chiarimenti importanti per i tifosi già in possesso del biglietto per il derby contro l'Inter. Questi ultimi potranno richiedere infatti un voucher, di pari valore, spendibile per le prossime partite casalinghe dei rossoneri in questo campionato. Come si legge sul sito del Milan: "c'è anche la possibilità di cedere il biglietto a un altro utilizzatore mediante il servizio di cambio nominativo disponibile su acmilan.com. Qualora l'abbonamento sia stato precedentemente ceduto, l'operazione di cambio nominativo dovrà essere ripetuta".

Tutte le informazioni sui biglietti per il derby di Milano

Tutti i tifosi dunque potranno documentarsi personalmente, accedendo al sito ufficiale del club rossonero, nella sezione biglietteria. Qui infatti, come si legge nella nota, "saranno disponibili ulteriori approfondimenti sulle modalità di richiesta del voucher, tutti i dettagli operativi sull'utilizzo dei biglietti già emessi nonché le date dell'apertura delle vendite dei biglietti residui per il derby".

Fassone punta il dito contro l'Inter per la data del recupero

Fassone dunque ha deciso di venire incontro ai suoi tifosi. L'Ad nei giorni scorsi ha dichiarato che avrebbe preferito disputare il recupero in un giorno festivo: "Siamo molto amareggiati perché abbiamo fatto tutto il possibile coinvolgendo anche Malagò e offrendo all'Inter le date del 25 aprile e del 1° maggio – ai microfoni di Sky Sport- Potevamo anche giocare di pomeriggio e disputare una gara da 80mila persone: il regolamento e la burocrazia hanno dato all'Inter la possibilità di rifiutare la nostra proposta. ora spero che i nostri tifosi, così come hanno fatto con l'Arsenal, riempiano lo stadio, perché questo è un derby che merita una cornice da 80 mila spettatori".