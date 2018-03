Bayern Monaco ad un passo dalla sua sesta Bundesliga consecutiva. La squadra di Jupp Heynckes ha demolito per 6 a 0 il Borussia Dortmund all'Allianz Arena con un primo tempo davvero impressionante e ormai manca solo la matematica per consegnare il titolo al club bavarese che non ha lasciato nemmeno le briciole alle contendenti. Una tripletta di Robert Lewandowski e le reti di James Rodriguez, Franck Ribery e Thomas Muller hanno messo in ginocchio la squadra di Peter Stoger già orma dell'intervallo. Dopo la sconfitta in casa del Lipsia i bavaresi sono ripartiti in maniera davvero violenta e a farne le spese è stato il malcapitato Borussia che dopo 25′ era già sotto scacco.

Sono bastati 5′ al Bayern per trovare il punto del vantaggio con il solito Lewandowki che si è presentato davanti a Burki e lo ha bucato con una conclusione potente ma la posizione del centravanti polacco del club bavarese è di evidente fuorigioco. All'8′ la squadra di Heynckes aveva trovato il raddoppio con Franck Ribery sempre su assist di Muller ma l'arbitro ha annullato per una posizione di offside del francese sul tocco di James Rodriguez a centro area dopo un contrasto con Piszczek.

Non tarda ad arrivare la seconda rete del Bayern Monaco che, questa volta, ha portato alla conclusione il trequartista colombiano: tiro di sinistro a incrociare del numero 11 da distanza ravvicinata e palla in buca. Grandissimo assist di David Alaba che ha messo una palla rasoterra sul dischetto dal fondo e ha permesso al suo compagno di calciare a rete in maniera abbastanza comoda. Devastante l'impatto alla gara per la squadra campione di Germania che non ha lasciato scampo al Dortmund e al 23′ è arrivato il tris con Thomas Mueller che, dopo due assist vincenti per i compagni, ha raccolto l'invito di James e ha toccato la palla dolcemente alle spalle di Burki.

La squadra bavarese prima della fine del primo tempo ha rifilato al Borussia altre due reti: prima Lewandowski, che mette a segno la sua personale doppietta, e poi Ribery, che ha infilato la palla in rete con un tocco sotto dopo essere arrivato a tu per tu con il portiere, hanno completato il pokerissimo. Il Dortmund non ha compreso molto di quello che stava accadendo sul rettangolo verde dell'Allianz Arena mentre il Bayern si è rivelato implacabile in ogni situazione di gioco.

Secondo tempo di gestione per gli uomini di Jupp Heynckes che non hanno mai subito l'offensiva del Borussia, tranne su una conclusione di Mario Goezte che si è infranta sul palo, e nel finale è arrivato anche il sesto goal che, manco a dirlo, lo ha firmato Lewandowski a porta vuota su assist prezioso di Kimmich. Rete numero 26 per il centravanti polacco in Bundesliga: un mostro. Il Bayern potrebbe vincere il sesto Meisterschale ad Augsburg la settimana prossima: vincere un campionato ad inizio aprile fa capire la forza e la potenza che ha messo in campo la squadra bavarese dopo un inizio balbettante.