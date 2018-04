Il futuro del Barcellona è roseo. La Primavera della squadra catalana si è laureata campione d'Europa vincendo la finale della Youth League contro il Chelsea con un perentorio 3-0. Festa grande per i giovani talenti blaugrana che nella cornice del Colovray Stadium di Nyon, sede della Uefa, hanno dunque festeggiato la vittoria di quella che viene considerata la Champions League riservata alle squadre Under 19. Per il Barça, che ha raccolto l'eredità del Salisburgo, si tratta del secondo titolo della sua storia dopo quello ottenuto nella stagione 2013/2014.

Mendez scatenato, Chelsea al tappeto

La squadra di Garcia Pimienta reduce dal successo in semifinale sul Manchester City, ha dunque steso un altro avversario inglese. Grazie alla doppietta del giovane talento venezuelano Alejandro Marques Mendez, man of the match, e alla rete di Ruiz. La partita iniziata nel segno dell'equilibrio è stata sbloccata dalla formazione catalana poco dopo la mezz'ora di gioco quanto Ruiz ha rotto gli equilibri con una bella azione personale. Sgroppata e cross al centro per la testa dello scatenato classe 1997 Mendez che di testa ha firmato la rete dell'1-0.

Il Barcellona dilaga e vince la Youth League 2018

La ripresa è iniziata nel migliore dei modi per la squadra blaugrana che ha messo in discesa la partita grazie al raddoppio segnato ancora da Mendez. Quest'ultimo ha rubato palla ad un difensore avversario e con freddezza ha battuto il portiere dei Blues facendo esplodere d'entusiasmo la sua panchina. La reazione degli uomini di Edwards non si è fatta attendere ma non è bastata, perché in contropiede il Barça ha calato il tris con Ruiz. 3-0 e tutti a casa, con la festa dei catalani in campo, letteralmente scatenati. Una squadra che si prepara a regalare rinforzi potenzialmente importanti alla corazzata di Valverde reduce dalla vittoria della Copa del Rey e ad un passo dal trionfo nella Liga..