Chelsea-Barcellona è la finale della Youth League 2017-2018. I Blues, che raggiungono l’ultimo atto per la terza volta negli ultimi quattro anni, hanno sconfitto dopo i calci di rigore il Porto in una sfida splendida. Il Barcellona invece ha avuto la meglio sul Manchester City. La sfida è stata ricca di gol, i catalani si sono imposti per 5-4.

Chelsea, Porto battuto ai rigori

La prima semifinale l’hanno disputata ‘Blues’ e ‘Dragoes’. Al 26esimo passano i londinesi con un gol di Redan, il pari arriva nel finale di tempo e viene realizzato da Diogo Queiros. Quando l’1-1 sembra il risultato finale il Porto effettua il sorpasso con Joao Mario (che segna all’80’). Il Chelsea riesce a trovare il pari all’86’ con Grant, 2-2 e calci di rigore.

Il Porto ha una chance unica quando Rui Pires ha l’opportunità di chiudere i conti, ma si fa parare il rigore da Cumming. Si va a oltranza. Familo – Castillo segna, Diogo Bessa invece si fa neutralizzare la conclusione dall’eroico Cumming. Chelsea a caccia del tris, vinse già nel 2015 (contro lo Shakhtar) e nel 2016 (sul Psg).

Barcellona-Manchester City, che spettacolo

Considerato lo stile di gioco consolidato del Barcellona e l’impostazione che Guardiola ha fatto dare anche ai giovanissimi del Manchester City era prevedibile un match splendido tra i baby di City e Barça, ma sicuramente era impensabile che si chiudesse con nove reti. Nel primo tempo vengono realizzati ben sette gol. Il match viene sbloccato al 9’ da Carlos Perez. Il pari lo realizza Joel Latibeaudiere, ma l’1-1 dura appena tre minuti. Barcellona di nuovo avanti con Alex Collado. Tempo due minuti ed arriva il 2-2 di Lukas Nmecha. L’ultimo quarto d’ora è disastroso per il Manchester City che subisce il gol di Puig e soprattutto resta in 10 per l’espulsione di Lorenzo Gonzalez. Il Barcellona approfitta della superiorità e segna ancora con Carlos Perez e il venezuelano Marques. Nella ripresa nonostante l’uomo in meno il City ci prova fino all’ultimo e segna con Rabbi Matondo e ancora con Nmecha. Il Barcellona vince 5-4