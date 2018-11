Ha perso recentemente la leadership della Liga dopo lo stentato pareggio contro l'Atletico Madrid e non starà andando benissimo come gli altri anni, eppure il Barcellona non disdegna di pagare i propri giocatori come nessuno mai. E' del club catalano, infatti, il record assoluto in fatto di ingaggi: secondo un recente studio nessuno paga come i catalani nella storia dello sport.

Sarà pure un prestigio assoluto indossare una delle maglie più prestigiose della storia del calcio e dello sport in generale e solamente il poterlo fare dovrebbe essere sufficiente. Ma se al vanto e al merito sportivo si aggiunge anche il lato economico di certo non guasta, anzi. Secondo uno studio pubblicato dal sito Sporting Intelligence il club blaugrana è il primo nella storia dello sport comprese altre discipline come basket, baseball hockey e altri 4 sport, a pagare ai propri giocatori uno stipendio medio di oltre 11 milioni a stagione.

349 squadre sotto esame

Dati che emergono da una analisi capillare: per effettuare lo studio sono state esaminate 349 squadre di 8 discipline diverse e di 13 diversi paesi. Da tutto ciò è emersa la leadership assoluta del Barça basandosi solamente sul contratto sportivo che lega il calciatore alla società e non prendendo in considerazione le altre entrate, come sponsorizzazioni e attività secondarie personali.

La classifica: Real secondo, Juve nona

I 23 tesserati del Barça riceveranno in media nel 2018 la bellezza di 11.800.768 euro a testa, ‘capitanati' da Lionel Messi, che grazie all'ultimo rinnovo, arriva a guadagnare ben 43 milioni di euro a stagione. Subito alle spalle del Barcellona si trova proprio il Real Madrid, con un salario medio che arriva a 10.644.272 milioni di euro, e dopo le due superpotenze del calcio spagnolo il ranking viene occupato da numerose squadre di Nba. La nona posizione è invece occupata dalla Juventus, che una stagione fa si trovava in 32esima posizione, complice la firma e lo stipendio di Cristiano Ronaldo,