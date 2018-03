Chiaro che non volevamo prendere il Barcellona ma ce la vogliamo giocare, in ogni caso ai quarti devi affrontare avversari importanti. Non è sicuro che passi neanche con Siviglia o Liverpool perché sono forti.

Kevin Strootman non ha paura del Barcellona. Il centrocampista della Roma si è espresso così sul quarto di finale di Champions League che opporrà i giallorossi ai blaugrana. Il 27enne olandese in diretta sull'account Twitter della società capitolina ha voluto esaminare il doppio scontro con il club catalano e ha voluto ribadire quanto la Roma sarà un avversario ostico per Messi & co:

L'anno scorso abbiamo lottato per arrivare in Champions. Facciamo questo mestiere per giocare queste partite e faremo di tutto per portare a casa un risultato importante lì, per arrivare qui con lo stadio pieno che non si sa mai. Siamo contenti di essere arrivati ai quarti e vogliamo far vedere che non è per caso.

Sul Bologna: Gara difficile

Prima del big match del Nou Camp di mercoledì la squadra di Eusebio Di Francesco sabato sarà di scena a Bologna e Strootman ha voluto sottolineare l'importanza della sfida del Dall'Ara sia per il campionato che per arrivare mentalmente pronti in Champions:

Per arrivare mentalmente bene dobbiamo vincere con i rossoblù. Sarà una partita difficile ma solo dopo aver vinto con il Bologna possiamo pensare al Barcellona.

Pallotta: Concentrati su Bologna e Barcellona

James Pallotta ha parlato del futuro prossimo del suo club, con la gara di Bologna e il doppio confronto con il Barcellona in primo piano. Il presidente giallorosso ha parlato senza mezzi termini della squadra e del percorso che deve fare fino a fine anno, a partire dalla gara di sabato e passando per il club in testa alla Liga: "Da qui in avanti ogni partita è importante per qualificarsi per la Champions League, quindi non voglio che pensiamo solo al Barcellona".