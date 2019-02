In Spagna da giorni si parla di Pep Guardiola che dopo aver fatto arrabbiare la sua ex squadra, il Barcellona, cercando di soffiargli l’olandese dell’Ajax Frenkie de Jong, ha fatto innervosire tutti quelli che hanno nel cuore il Real Madrid dicendo che le squadre più forti dell’ultimo decennio sono il Barcellona, il Bayern Monaco e la Juventus. Apriti cielo, anche Solari si è arrabbiato dicendo che Guardiola ha dimenticato che il Real ha vinto le ultime tre Champions League. In realtà in modo semplicistico, e forse fazioso, erano state riportate solo le parole da titolo, perché l’allenatore del City ha anche detto:

Ogni anno vincono il proprio campionato, ogni anno vinto la coppa nazionale e ogni anno sono lì. La consistenza che esibiscono durante gli undici mesi e negli ultimi dieci anni è stata eccezionale, non si impegnano solo per tre mesi. Per questo li ammiro e li rispetto.

Barcellona, PSG e Bayern sul podio

Considerando quindi i trofei vinti negli ultimi dieci campionati si vede che la squadra con più successi in assoluto è il Barcellona, che con Guardiola iniziò a macinare successi e che non si è fermato più. 28 trofei vinti in dieci anni, la media è altissima: 7 i successi nella Liga, 3 le Champions League.

Al secondo posto c’è il Paris Saint Germain, che in patria comanda, 5 titoli nelle ultime 7 stagioni, e 16 trofei tra Coppa di Lega, Coppa di Francia e Supercoppa di Francia, ma nemmeno una semifinale in Champions. Sul podio il Bayern Monaco con 19 allori, brilla la Champions del 2013 e a verbale 7 successi in Bundesliga. Quarto posto per il Real Madrid che nell’ultimo decennio ha avuto vita più semplice in Champions che nella Liga: 4 coppe dalle grandi orecchie conquistate e due vittorie nel campionato spagnolo, per un totale di 17 ‘tituli’.

Quinta la Juventus

Quinto posto per ala Juventus, che con i 7 scudetti consecutivi, le quattro Coppe Italia di fila e 4 Supercoppe Italiane (due con Conte e due con Allegri) somma 15 trofei, tutti trofei conquistati negli ultimi sette anni e mezzo. Nella top ten anche le due squadre di Manchester (14 titoli per lo United, 9 per il City), il Chelsea (11 trofei) e l’Atletico Madrid, vincitore di 9 trofei, il top: 3 successi in Europa League.