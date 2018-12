L'arrivo di Jeison Murillo a Barcellona, ​​oltre ad essere stato una sorpresa nel mercato invernale, mantiene il buon rapporto professionale tra il club catalano e il Valencia. Negli ultimi dieci anni di campagne trasferimenti le due squadre sono sempre state molto vicine e con il centrale colombiano siamo a 8 giocatori che si sono mossi tra le due squadre negli ultimi dieci anni, in operazioni che hanno trasferito ingenti somme di denaro. Il Barça ha preso sei giocatori di Valencia, per i quali ha pagato 144 milioni di euro; mentre il club del Mestalla si è rinforzato con soltanto due giocatori dei culé (Montoya e Munir), per i quali non ha pagato alcun importo.

David Villa – 40 milioni (2010)

L'attaccante asturiano si trasferito a Barcellona prima della Coppa del Mondo in Sud Africa. Il Valencia aveva bisogno di soldi e lo ha venduto per 40 milioni di euro, avendo raggiunto la qualificazione in Champions nella seconda stagione di Emery in panchina. Villa a Barcellona ha vinto una Supercoppa spagnola, due Liga, una Copa del Rey, una Champions League, una Supercoppa europea e un Mondiale per club.

Jordi Alba – 14 milioni (2012)

L'esterno alto trasformato in terzino ha attirato l'attenzione del Barça alla ricerca di una Dani Alves nell'altra fascia. Il Valencia si è attardato per rinnovare il contratto del giocatore catalano che ha trovato la possibilità di decide la sua uscita dal club quando mancava solo un anno alla chiusura: il Barcellona ha pagato 14 milioni di euro nel 2012, e avrebbe potuto prenderlo a 0 l'anno successivo, anche se tale cifra sembra ridicola rispetto alle prestazioni che Jordi Alba ha messo in mostra negli ultimi anni. Il laterale ha vinto quattro Liga, 3 Supercoppa spagnola, quattro Copa del Rey, una Champions League, una Supercoppa europea e una Coppa del mondo per club.

Mathieu – 20 milioni (2014)

È stata uno degli acquisti più discussi degli ultimi anni nell'ambiente Barça per l'età del giocatore e per il prezzo, che l'allora presidente valenciano Amadeo Salvo è riuscito a ottenere. Le prestazione di Mathieu, tuttavia, sono state buone e come giocatore del Barça, ha vinto due campionati, 3 Copa del Rey, una Supercoppa spagnola, una Champions League, una Supercoppa europea e un Mondiale per club.

André Gomes – 35 + 20 milioni (2016)

Uno dei trasferimenti che Peter Lim ha personalmente gestito con il Barcellona insieme a Garcia Pitarch. Dopo due buone stagioni, il giocatore portoghese è stato pagato un prezzo davvero importante: 35 milioni fissi, 20 variabili e 15 in caso di vittoria del Pallone d'Oro. Con il Barça ha raggiunto due Copa del Rey e una Liga.

Paco Alcácer – 32 milioni (2016)

Un'altra operazione controversa per Valencia. Il presidente Layhoon prima si impegnò a non vendere Alcácer ma fu lo stesso giocatore a chiedere la cessione e il Barcellona ha pagato 32 milioni di euro per l'attaccante del Valencia. Paco Alcacer non è riuscito a superare la dura competizione che ha trovato nel club catalano e la sua esperienza al Nou Camp è durata poco. Ha vinto due Copa e una Liga con il Barcellona fino alla scorsa estate, quando si è trasferito a Dortmund.

Jeison Murillo – 2 milioni (gennaio 2019)

Il colombiano centrale aveva giocato solo tre partite ufficiali con Valencia che avevano pagato 13 milioni di euro all'Inter. Nella sua prima stagione al Mestalla, Murillo ha preso una posizione al centro della difesa ma un'ernia inguinale, che ha richiesto due operazioni, lo ha lasciato fuori dal 20 novembre fino a febbraio. Non è tornato più ai suoi livelli e Marcelino ha smesso di fidarsi del calciatore che ha chiesto di partire diverse settimane fa. Il Barcellona aveva bisogno di un centrale per cercare di correre ai ripari dopo gli infortuni di Umtiti e Vermaelen. L'operazione è stata intavolata sui 2 milioni di euro subito e l'opzione di acquisto, non obbligatoria, di 25 milioni.