Questa settimana il calcio italiano si è fermato. La stragrande maggioranza dei giocatori ha deciso di rilassarsi in posti molto lontani, al mare, con le rispettive compagne, e con le mogli o con tutta la famiglia. I social hanno amplificato tutto e in questa settimana gli appassionati hanno visto alle Maldive Ciro e Jessica Immobile, entrambi in grandissima forma, Mauro e Wanda Icardi, con l’argentino addirittura desnudo in una foto a Dubai. Ma si sono viste anche le vacanze di Bonucci e Chiellini, di nuovo in coppia, di De Rossi con Sarah Felberbaum, del Papu Gomez, di Pepe Reina e molti altri.

Il bacio social del Trap.

La foto più bella di queste vacanze del calcio italiano l’hanno regalata Giovanni Trapattoni e la moglie Paola. Anche il più vincente degli allenatori italiani ha deciso di rilassarsi alle Maldive con l’inseparabile moglie, sposata dall’allora difensore nel lontano 1964. Una coppia splendida e inossidabile che è stata immortalata in un bellissimo bacio appassionato. Il paparazzo questa volta è d’eccezione. La foto del bacio del Trap l’ha scattata Bruno Longhi, storico telecronista e giornalista di lungo corso a Mediaset, grande amico della coppia.

Il Trap e Paola meglio di Mauro e Wanda.

Probabilmente nemmeno Longhi immaginava che il suo post su Twitter sarebbe riuscito a ottenere un numero impressionante di commenti e di retweet. L’immagine del 78enne Trapattoni, con una camicetta hawaiana sorridente, rilassato, ancora innamoratissimo e un po’ abbronzato, baciare la sua Paola, la donna della sua vita, è diventata virale e ha vinto nettamente il confronto anche con gli abituali baci social, visti e rivisti, di Mauro Icardi e Wanda Nara. Nemmeno questo, forse, deve stupire, d’altronde il buon Bruno Longhi già postando quella foto a corredo ha scritto: “Altro che Wanda e Mauro: alle Maldive dominano il Trap e Paola”.