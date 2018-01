Questo è un anno importante per il calcio perché è l’anno dei Mondiali, anche se noi non ci saremo in Russia. L’appuntamento calcistico più rilevante è il fiore all’occhiello di un 2018 che come al solito sarà ricco di partite, di eventi e di competizioni. Napoli-Atalanta è la prima sfida del calcio italiano, che chiuderà il tour de force delle feste nel giorno dell’Epifania. Il mese di febbraio riporterà le coppe europee, che a maggio vedranno l’epilogo.

Si parte con la Coppa Italia.

Napoli-Atalanta dunque aprirà ufficialmente il 2018 del nostro calcio il 2 gennaio, il giorno seguente si giocherà il derby tra Juventus e Torino. Tra gennaio e febbraio le semifinali e il 9 maggio all’Olimpico la finalissima. Lazio-Milan è la prima semifinale, nell’altra potenzialmente ci potrebbe essere il confronto tra bianconeri e partenopei.

La lotta per lo Scudetto.

La Serie A invece tra il 5 e il 6 gennaio vedrà il primo turno del girone di ritorno. La settimana seguente ci sarà la sosta, quella a cui i calciatori hanno diritto per contratto. Il 21 gennaio si riparte con Inter-Roma, la prima delle grandi partite che gli appassionati seguiranno da qui a maggio. Juventus-Napoli è in programma il 22 aprile, la settimana seguente i campioni d’Italia affronteranno l’Inter, mentre alla penultima c’è Roma-Juve. Il derby di Milano ci sarà il 4 marzo, stessa data per Napoli-Roma.

Champions e Europa League.

Le coppe ripartiranno a febbraio con gli ottavi di finale di Champions e i sedicesimi di Europa League. La Juventus giocherà con il Tottenham, andata il 13 febbraio, mentre la Roma ha pescato lo Shakhtar (la prima il 21 febbraio). Napoli-Lipsia, Lazio-Steaua, Milan-Ludogorets e Atalanta-Borussia Dortmund gli incontri delle italiane d’Europa League. A Kiev (il 26 maggio) e Lione (16 maggio) si disputeranno le finali della Champions e dell’Europa League.

Russia 2018.

Dal 14 giugno al 15 luglio si terrà invece in Russia il Mondiale 2018. L’Italia non ci sarà, ma nonostante ciò questo sarà ovviamente l’evento più atteso dell’anno. La gara inaugurale vedrà in campo la Russia, paese ospitante, contro l’Arabia Saudita. Brasile, Spagna, Argentina, Francia, Germania e Belgio si giocheranno la vittoria finale.