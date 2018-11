Il Pallone d’Oro resta sempre sullo sfondo, tra pochi giorni si consoceranno ufficialmente i finalisti e poi il vincitore, in attesa di sapere se sarà suo Luka Modric conquista un premio molto prestigioso. Perché il numero 10 del Real Madrid è il miglior giocatore del 2018 secondo l’IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio. Sul podio Messi e Hazard. Nella top ten CR7. L’unico italiano in classifica è Jorginho. La Francia campione del mondo vince con Deschamps, giudicato il miglior allenatore del 2018 tra quelli delle nazionali.

Modric migliore del 2018 per l’IFFHS

Luka Modric ha ottenuto 272 punti e ha vinto in scioltezza, perché Messi, vincitore negli ultimi tre anni, ne ha avuti 144. Terzo il ‘Mago’ Hazard (114). Ottavo posto per Pjanic, decimo Cristiano Ronaldo. Solamente diciassette giocatori hanno ricevuto voti. Jorginho è undicesimo, pari con Mbappé, Rakitic e Isco.

Courtois miglior portiere, Buffon sul podio

Il premio di miglior portiere del Mondiale lo ha avuto a luglio, adesso Courtois ha conquistato anche quello di miglior numero uno del 2018. Il portiere del Real Madrid ha preceduto Lloris e Buffon, che a 40 anni è sempre al top. Quattordicesimo Handanovic.

Zizou meglio di Klopp e Guardiola

Zinedine Zidane ha vinto il premio di miglior tecnico per club del 2018. Il francese con 296 punti ha dominato, Klopp e Guardiola sono sul podio, con 109 e 105 punti. Quinto posto per Allegri, il migliore degli italiani. Di Francesco è ottavo, Conte dodicesimo, grazie al successo in FA Cup.

Deschamps numero uno dei ct del 2018

Nel premio dedicato ai commissari tecnici vince giustamente Didier Deschamps, con 304 punti. Seconda posizione per il croato Dalic, sul podio Martinez del Belgio, ricalcato in pieno il podio di Russia 2018. Quarto posto per il russo Cherchesov.