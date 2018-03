La Lazio si sta muovendo sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Un gioco d'anticipo che ultimamente Tare ha fatto negli ultimi anni permettendosi di trovare a prezzi contenuti giocatori utili al progetto tecnico della squadra. Così da fornire a Simone Inzaghi qualità e calciatori giusti al posto giusto. E adesso si parla di nuove soluzioni soprattutto offensive con un'idea che sta girando tra le scrivanie della società: provare a ingaggiare Manolo Gabbiadini riportandolo in Italia.

L'idea di mercato per l'estate

Poco spazio al Southampton

Una mossa di mercato che potrebbe rivelarsi vincente adesso che le scelte sono ancora in alto mare da parte di moltissimi club e un gioco d'anticipo potrebbe permettere un acquisto ideale a prezzo contenuto. L'ex attaccante del Napoli, dopo un buon inizio in Premier Leahue, adesso fatica a trovare spazio al Southampton tanto che il club inglese la prossima estate potrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto.

Giocatore esperto per Inzaghi

Gabbiadini sarebbe una scelta perfetta: conosce bene il nostro campionato e l'eventuale approdo in Capitale in prestito limiterebbe anche l'esborso economico che per Lotito è una delle principali priorità da rispettare.

Al posto di chi giocherebbe Gabbiadini

Tandem con Immobile

Non ci sarebbe alcuno scambio con Ciro Immobile, attuale bomber celeste e assolutamente certo anche nella prossima stagione di un posto da titolare. Anzi, Gabbiadini andrebbe a rinfoltire il reparto offensivo con una soluzione in più che Inzaghi potrebbe utilizzare alla bisogna. Soprattutto se l'attuale anno si concludesse con l'approdo in Champiosn League.

Addio a Nani

A fare spazio a Manolo Gabbiadini nell'attacco della Lazio sarebbe il portoghese Nani che quasi certamente non verrà riscattato dal Valencia mentre la conferma di Caicedo non sembra in discussione. Proprio l'ex Manchester negli scorsi giorni era finito tra le critiche dei tifosi laziali, insoddisfatti delle sue prestazioni.