Qualche ruggine di troppo, di certo un esagerato agonismo che in estate male si sposa con il calcio amichevole. Fatto sta che la sfida tutta inglese tra Tottenham e Manchester United nella neo nata Premier asiatica stava finendo malamente per James, vittima di un intervento maldestro e pericoloso di Moussa Sissoko, non sanzionato dall'arbitro.

Nella partita della ICC vinta dalla squadra di Ole Gunnar Solskjaer per 2-1 non sono mancati gli interventi duri, oltre il limite del regolamento. Al 24′ minuto sul punteggio di 1-0 per i Red Devils che erano passati in vantaggio con il gol di Martial al 21′, Moussa Sissoko è andato in pressione sul giovane Daniel James: il maliano ci ha messo il fisico ed è riuscito a sradicare il pallone dai piedi del gallese, finito a terra venendo calpestato dal piede sinistro dell'avversario. L'intervento non è stato sanzionato dall'arbitro e ha scatenato una quasi rissa in mezzo al campo con gli animi dei presenti che si sono accesi.

Spurs eccessivamente agonistici

La partita è stata vinta alla fine dallo United 2-1 dopo il pareggio di Lucas al 65′ e il classico gol-partita di Angel Gomes all'80', lasciando acceso il tasto delle polemiche, anche feroci dopo il novantesimo. Per il Tottenham soprattutto si è evidenziato l'eccessivo agonismo che i giocatori mettono in campo in questo periodo di amichevoli estive. Mister Pochettino si è già scusato ma non è bastato ad assolvere gli Spurs che anche con Deli Alli hanno evidenziato interventi molto spesso al limite del regolamento.

Le ‘scuse' di Sissoko: "E' calcio, non danza"

Anche con la Juventus, gli inglesi non si sono mai tirati indietro durante la partita ma non avevano ecceduto come nell'episodio di Sissoko, che nel post-partita si è difeso gettando ancora legna sul fuoco: "Stiamo giocando a calcio, non è danza".