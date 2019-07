Il Milan torna dagli Stati Uniti con una sconfitta di misura contro il Benfica nella International Champions Cup 2019. Decisivo è stato l'ex di turno, Taarabt che al 70′ – complice anche una evidente deviazione – ha trovato il tempo giusto per calciare da fuori area e ingannare Reina: 1-0 e rossoneri sconfitti anche se nei 90 regolamentari non hanno demeritato contro i portoghesi. La squadra di Giampaolo ha tenuto bene il campo, creando diverse occasioni da gol e colpendo un palo e una clamorosa traversa. Sconfitta immeritata.

Subito Benfica

Il Benfica inizia meglio non sbagliando l'approccio al match. Le prime emozioni sono tutte grazie ai lusitani. Dopo soli sei minuti Rafa Silvasi dentro l’area si libera e scocca il suo tiro che si spegne pochi metri oltre la porta del Milan. Passa un minuto e Adel Taarabt spreca una buona occasione col suo tiro dal limite esaltando Gianluigi Donnarumma con un intervento da autentico campione.

Reazione Milan

La reazione del Milan arriva una decina di minuti più tardi quando la squadra di Giampaolo si scrolla di dosso la tensione di inizio match. Al 17′ è Hakan Calhanoglu a creare una ottima occasione: tiro preciso da media distanza che però trova solamente palo di destra! Un minuto dopo è Castillejo ad agganciare un preciso passaggio e solo davanti a Vlachodimos che però è attento e in tuffo riesce a respingere.

Troppi errori rossoneri in avanti

Il Milan cresce a metà primo tempo, Ancora Samu Castillejo si fa trovare libero in area portoghese ma il suo tiro viene parato. Poi ci prova Suso che prova il tiro dal limite dell'area non trovando però lo specchio della porta. Nel finale si sveglia anche Piatek che al 44′ si inventa una bellissima volèe in area ma non riesce ad inquadrare lo specchio.

Reina e Vlachodimos si esaltano

Nella ripresa l'inizio è ancora appannaggio del Benfica: Seferovic lascia partire un missile spettacolare verso la sinistra della porta ma Reina respinge alla grande. Qualche istante dopo però è Vlachodimos a doversi superare per respingere il tentativo di Samu Castillejo. Poi ancora Benfica, al 70′ con Pizzi che ha l'occasione buona per impensierire Reina grazie ad una punizione dal limite: l'ex Napoli si supera, con una grande parata.

Gol Benfica, ci pensa Taarabt

E' però il preludio del gol: il Benfica cresce, il Milan cala mentalmente e i lusitani trovano il break decisivo sugli sviluppi di un corner: la palla arriva a Taarabt che da fuori area prova il tiro che beffa Reina per una evidente deviazione. Il Milan prova a reagire soprattutto in contropiede e chiamando Suso a dare la scossa.

Traversa di Biglia

L'occasione migliore il Milan la ottiene all'84' su calcio di palla ferma. Dal limite Lucas Biglia calcia una punizione con un potente tiro va a schiantarsi sulla traversa all'altezza del ‘sette' e sulla ribatrtuta Piatek di testa sbaglia la palla del pareggio.