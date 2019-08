Una nuova amichevole attende il Milan di Giampaolo, che sfiderà i red devils di Solskjaer. Una partita valida per la International Champions Cup 2019, di un certo livello per i rossoneri che, dopo le sconfitte con Bayern e Benfica, affrontano a Cardiff il Manchester United. Per il Milan l'ennesimo test per confermare la crescita del progetto Giampaolo, tra movimenti di mercato che annunciano altre nuove cessioni e probabili arrivi. Così come trai Diavoli inglesi dove tiene banco ancora una volta il fronte partenze con il duo Pogba-Lukaku.

Il Milan arriva a questa sfida avendo perse le prime due partite della ICC con Benfica e Bayern mentre il Manchester ha vinto le sue due partite, contro Inter e Tottenham. La notizia che tiene banco alla vigilia di questa partita, però, oltre alla già confermata assenza dell'asso belga Romelu Lukaku, è il forfait di Paul Pogba che è entrato ufficialmente nel braccio di ferro con il club per la trattativa di cessione.

Manchester United-Milan: dove e quando vedere l'amichevole

Manchester United-Milan di International Champions Cup 2019 è in programma oggi alle 18.30 allo Principality Stadium di Cardiff e sarà visibile in esclusiva solamente sul canale in digitale terrestre, Sportitalia, in chiaro per tutti gli appassionati.

Milan senza Paqueta e Laxalt

Come Lucas Paqueta, anche Diego Laxalt non è stato convocato per la sfida di quest’oggi contro il Manchester United. L’uruguaiano si è aggregato con ritardo al gruppo in quanto ha disputato la Coppa America, così insieme al brasiliano sta seguendo un programma di allenamento personalizzato in attesa di recuperare la forma migliore.

Probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Smalling, Lindelof, Shaw; McTominay, Matic; James, Mata, Martial; Rashford.

ALL.: Solskjaer.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo.

ALL.: Giampaolo.

ARBITRO: Griffith (Galles).