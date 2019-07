Sarà poco più di un torneo estivo con in palio poco o nulla, ma la International Champions Cup sta regalando agli appassionati di calcio partite vere, tra avversarie che non scendono in campo per semplici accordi commerciali ma con l'intento di imporsi e vincere. Segnando, giocando meglio e, a volte, esagerando, con l'agonismo.

L'ICC 2019 ha visto protagonisti in campo, oggi, due colossi, il Chelsea e il Barcellona con i blues che si sono imposti di misura. Non sono bastate le presenze in campo del neo acquisto dall'Atletico, Griezmann e del neo azulgrana De Jong perché a vincere sono stati i londinesi di Lampard per 2-1, con gol di Abraham (34′) e Barkley (81′). Il forcing finale ha visto il Chelsea subire, ma è stata inutile la rete finale di Rakitic.

L'intervento duro di Jorginho su Griezmann

Nella sfida in programma, c'è stato anche un momento di grande tensione quando al 16′ del primo tempo, il centrocampista dei blues ed Napoli, Jorginho è intervenuto in doppio tackle in scivolata in maniera molto dura proprio su Antoine Griezmann. Il Piccolo Diavolo francese era alla sua prima uscita ufficiale con la maglia dei catalani e davanti all'intervento dell'italiano si è temuto anche il peggio. Il gioco è stato sospeso, con il francese che non è riuscito a continuare ed è uscito dolorante dal campo per le cure mediche. Attimi di tensione poi rientrati quando Griezmann ha fatto capire di poter continuare a giocare, pur avendo riportato un taglio piuttosto importante alla coscia dovuto ai tacchetti dell'avversario.

Solo paura, nulla di grave per il Piccolo Diavolo

Per il campione del mondo del Barcellona, solamente un po' di spavento e nulla più: "Fa ancora un po' male, ma per fortuna non è stato niente di grave, Se vogliamo tornare a parlare del match – ha detto nel dopo gara – le mie prime impressioni con la squadra sono state positive: era importante conoscere i compagni e l'ho fatto".