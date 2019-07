In questi giorni è di scena la ICC, l'International Champions Cup 2019 che vede impegnate le migliori squadre europee in giro per il mondo. Tra le italiane ovviamente, spiccano gli impegni della Juventus, dell'Inter, del Milan e della Fiorentina. I rossoneri sono impegnati in America con tre sfide che prevedono gli incontro con Bayern Monaco, Benfica e Manchester United. Il debutto è contro i campioni di Germania, un test-match per gli uomini di Giampaolo che indicherà a quale punto sia il nuovo corso milanista.

Quando si disputa Bayern-Milan

La gara di International Champions Cup 2019 che vede in campo Bayern Monaco e Milan si disputa mercoledì 24 luglio alle ore 03.00 italiane. Il teatro dell'incontro sarà lo stadio Children's Mercy Park di Kansas City (USA). Il 28 luglio e il 3 agosto, invece in programma le partite contro Benfica e Manchester.

Dove vedere in tv e in streaming Bayern-Milan

Come tutte le gare dell'International Champions Cup 2019, anche Bayern Monaco-Milan verrà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva dal canale Sportitalia. Per chi volesse seguire la partita sul web, in diretta streaming, sarà invece possibile collegarsi al sito www.sportitalia.com.

I precedenti tra Bayern e Milan

Per i tedeschi, che si ritrovano a quota tre punti nel torneo grazie alla vittoria per 3-1 contro i blancos di Zidane al debutto, per poi perdere la gara contro i Gunners 2-1), sarà l'ultima partita in questa ICC 2019. C'è comunque un precedente nella ICC tra Bayern e Milan nel 2017, quando Patrick Cutrone con una doppietta aprì le porte al successo rossonero per 4-0.

Le probabili formazioni

Ovviamente le due formazioni che verranno schierate da Kovac e Giampaolo saranno ricolme di seconde linee, con uno schieramento tutto da valutare negli ultimi istanti prima del fischio d'inizio. Nel corso del match i tanti cambi a disposizione permetteranno ai due tecnici di stravolgere i rispettivi 11 iniziali e dare spazio al maggior numero di giocatori a disposizione per testare soluzioni e scelte al meglio. Bayern e Milan dovrebbero comunque partire con questi schieramenti:

BAYERN (4-2-3-1) Neuer; Kimmich, Süle, Hernandez, Alaba; Thiago, Tolisso; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

All. Kovac

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.

All. Giampaolo.