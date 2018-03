Dove eravamo rimasti? Al poker di gol segnati contro la Samp. Mauro Icardi riparte da lì, da quota 103 gol in Serie A e dalla voglia di continuare a segnare, contro il Verona prima, e nel derby del 4 aprile poi. Non convocato nella nazionale argentina travolta dalla Spagna 6-1, al centro delle voci di mercato che potrebbero presto essere spente dal rinnovo del contratto, Maurito si è concesso un'intervista ai microfoni di Inter Tv. Tanti i temi trattati, mentre scorrono le immagini dei suoi gol più belli da parte del capitano dell'Inter.

Icardi, ecco quali sono i suoi gol preferiti

E non si può non partire proprio dalla sua incredibile vena realizzativa, che gli ha permesso di realizzare 96 gol in area di rigore sui 100 messi a segno complessivamente con la maglia dell'Inter. Icardi celebra le sue reti più "pesanti", ovvero quelle alla Juve e al Milan: "Ho fatto 100 gol con la maglia dell'Inter, di cui 96 in area di rigore che considero casa mia. Tra i miei preferiti? È stato bello fare il gol di testa per il 2-1 contro la Juventus per lo stacco fatto in area. Poi il 3-2 nel derby: è stata una bella responsabilità con 80mila persone a guardarti. Spettacolare coinvolgere tutti loro facendo vedere la maglia".

Il futuro di Icardi, e il segreto per migliorare

E pensare che Maurito, classe 1993, ha ancora tante gare a disposizione per impreziosire il suo eccezionale bottino. Tutto passerà dal lavoro e dalla voglia di migliorarsi e crescere, partita dopo partita: "Sono migliorato in tante cose. In particolare, sono più sereno in campo rispetto all'inizio. In questo modo sei più tranquillo, più agile nel pensare. E poi non si smette mai di imparare. Io ho 25 anni e ho ancora tantissimo tempo per crescere. Accetto sempre i consigli di compagni e allenatori per questo motivo".

Il sogno del cassetto del centravanti dell'Inter

E sarà un finale di stagione incandescente per Icardi che spera di segnare gol a raffica per trascinare l'Inter in Champions, e poi conquistare il biglietto e la convocazione per i prossimi Mondiali con l'Argentina. D'altronde il sogno del bomber riguarda proprio la massima competizione continentale e quella iridata: "Sogno di fare gol in finale di Champions League o del Mondiale. Una partita che rimane nella storia. Sono migliorato tantissimo ma ho 25 anni e non si smette mai di migliorare".