Il mercato, la trattativa per il rinnovo e le scelte per il futuro possono attendere. Almeno per 24 ore Mauro Icardi e Wanda Nara hanno staccato la spina per concedersi un po' di tempo libero e festeggiare il quarto anniversario di matrimonio. Un matrimonio che va a gonfie vele e che ha allontanato il ricordo delle difficoltà iniziali, quelle legate al "triangolo" con Maxi Lopez che tante polemiche aveva alimentato. A conferma della serenità della coppia, ecco le celebrazioni social di quello che è senza dubbio un giorno speciale.

in foto: L’ultimo post di Maurito per celebrare l’anniversario di matrimonio con Wanda (foto https://www.instagram.com/mauroicardi/?hl=it)

La dedica di Icardi a Wanda per l'anniversario di matrimonio

Sul suo profilo Instagram ufficiale Icardi ha dedicato un pensiero a sua moglie. Un post quello del capitano e bomber dell'Inter per festeggiare l'anniversario di matrimonio ed esaltare le doti della compagna-agente sempre presente nella sua vita: "Buon anniversario, amore mio. Oggi festeggiamo 4 anni dal giorno in cui abbiamo deciso di unificare e formalizzare la nostra famiglia. Il giorno del nostro matrimonio. Grazie per essere la persona che mi accompagna ogni giorno, la persona che è sempre presente, la persona che cerca il mio bene in ogni secondo. Ti amo per questo e per molto di più. Grazie e grazie".

La risposta della compagna di Icardi su Instagram

E come da previsioni non poteva mancare la risposta della bella argentina, sempre via social. Wanda Nara si è dimostrata sempre più convinta della sua scelta e ha postato a sua volta uno scatto relativo al giorno del matrimonio, con tanto di primo bacio con l'allora neo-marito. Queste le belle parole d'accompagnamento per cementare ulteriormente un rapporto che sembra molto solido: "La promessa di quella notte… per tutta la vita"

Icardi e Wanda, uniti nella vita privata e nel lavoro. Ne sa qualcosa l'Inter

I due molto uniti nella vita privata, sono una cosa sola anche dal punto di vista lavorativo. Ne sa qualcosa l'Inter che nei prossimi giorni dovrà sciogliere i nodi relativi alla posizione del capitano argentino, che attraverso la sua compagna, spinge per il rinnovo. La signora Icardi infatti ha già ribadito più volte la necessità di un ritocco dell'ingaggio per il suo assistito per il quale 3 top club sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria. Difficile per i nerazzurri assecondare le richieste di un ingaggio da 8 milioni di euro, una cifra che farebbe di Maurito il più pagato della Serie A. Si tratterà a oltranza, con il giocatore e soprattutto con Wanda.