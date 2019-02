Molto probabilmente questi sono i giorni più complicati della carriera di Icardi, che in questa settimana ha perso la fascia di capitano, che sembra avere dei problemi nello spogliatoio e che salterà anche il match con la Sampdoria dopo aver mancato quello di coppa. E come se non bastassero i problemi calcistici si sono aggiunti anche quelli familiari. Perché su Twitter continua il botta e risposta tra il bomber e la sorella Ivana, che dopo aver attaccato Wanda Nara nelle scorse settimane adesso se l’è presa con il fratello Mauro, che questa volta le ha risposto.

Polemiche a colpi di tweet tra Icardi e la sorella Ivana

Nella giornata di venerdì Ivana aveva scritto: “A me no interessa nulla dei soldi, rivoglio indietro mio fratello, le grigliate, le risate, i nipoti, tutte le cose che si apprezzano tra fratelli”. Dopo nemmeno 24 ore l’ex capitano dell’Inter ha risposto alla sorella, sempre su Twitter:

Siccome questo non succederà, preoccupati di impiegare il tuo tempo, che butti con sciocchezze su Twitter, lavorando. Con le tue strategie non otterrai niente. E ricordati di vedere anche gli altri tuoi sei fratelli, visto che di loro non hai mai chiesto su Twitter. Ciao.

E alla fine arriva il post di Wanda Nara

Al termine di una giornata molto pesante, Spalletti ha detto che Icardi non è condonabile, e così facendo non ha spazzato via dubbi e polemiche, e soprattutto c’è stato qualcuno che ha tirato un sasso verso l’auto di Wanda Nara, che viaggiava con i suoi figli, ci ha pensato Wanda, moglie e agente dell’argentino, a smorzare le polemiche e alleggerire il clima. L’argentina ha postato una foto di Icardi con le bambine e il padre Juan, a corredo ha scritto: “La riunione degli Icardi”. Messaggio chiaro diretto a Ivana, che a stretto giro molto probabilmente risponderà a entrambi.