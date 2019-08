Poche settimane fa usando una metafora piuttosto chiara Zlatan Ibrahimovic aveva esaltato se stesso e aveva detto che lui era nettamente il miglior giocatore della MLS dicendo: “Sono una Ferrari in mezzo a tante Fiat”. Da quel momento le cose non gli sono andate benissimo e lo svedese dopo aver perso per la terza volta consecutiva con i Los Angeles Galaxy è stato preso in giro dalla franchigia di Washington che sul proprio account social lo ha canzonato.

Washington sfotte la ‘Ferrari’ Ibrahimovic

Nonostante una Ferrari lussuosa e sfavillante in squadra i Los Angeles Galaxy hanno perso le ultime tre partite della Major League Soccer, incluso il derby con l’altra squadra cittadina quella che ha Carlos Vela, giocatore che Ibra non ama, e l’ultima con il DC United, che non ha schierato nemmeno Wayne Rooney assente a causa di un’influenza. La franchigia di Washington dopo quest’altro k.o. ha preso in giro Ibrahimovic, postando l’immagine di una ‘Ferrari Ibrahimovic’ ferma e pronta per essere portata via, da un carro attrezzi probabilmente per essere rottamata. L’affronto per uno come Zlatan è notevole. Si attende a strettissimo giro la sua risposta, che sicuramente non sarà tenera.

Ibrahimovic è solo terzo nella classifica dei cannonieri della MLS

16 gol segnati fin qui tra Stati Uniti e Canada da Ibra che non è il leader della classifica dei marcatori della MLS, meglio di lui hanno fatto il messicano ex Arsenal Carlos Vela e il venezuelano Josef Martinez, ex del Torino che lo scorso anno ha vinto il titolo con l’Atlanta, è stato anche miglior calciatore e capocannoniere. Non è messo benissimo Ibra con i Galaxy, che occupano la quinta posizione della Western Conference. I playoff non sono a rischio, ma in base alla posizione finale si definisce il tabellone e quindi è meglio arrivare più avanti, davanti ci sono le squadre di Seattle, San Jose, Minnesota e l’irraggiungibile Los Angeles FC.