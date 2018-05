In un modo o nell'altro, si continua sempre a parlare di Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver lasciato il calcio che conta ed essere volato negli States per giocare in Major League Soccer, l'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan ha rilasciato nei giorni scorsi un'intervista nella quale ha rivelato un importante retroscena di mercato. Incontrato dai giornalisti della CBS, il gigante di Malmoe ha infatti spiegato di esser stato avvicinato da alcuni emissari cinesi prima di girare con la franchigia di Los Angeles.

"Avevo ricevuto molte offerte, una di esse proveniva dalla Cina dove mi hanno offerto 100 milioni di dollari – ha dichiarato lo svedese – Ma ho rifiutato perché sentivo che il mio destino era Los Angeles, la mia sfida era Los Angeles e conquisterò Los Angeles. Chiunque avrebbe accettato quell’offerta? Il denaro non è importante, molto denaro lo è. E quella cifra non era sufficiente".

Il videomessaggio di Ibra

Rimasto nel cuore dei tifosi dello United, l'attuale attaccante dei Galaxy ha voluto mandare un videomessaggio ai suoi vecchi compagni, attraverso il profilo Twitter del Manchester: "Ciao Ragazzi, spero che vada tutto bene. Qui tutto è ok, c’è sempre il sole a Los Angeles. Volevo dire ai tifosi del Manchester United che mi mancano, così come mi manca giocare all’Old Trafford – ha spiegato Ibrahimovic – Ringrazio tutti per l’energia che mi hanno dato. Mi manca anche Mourinho, uno che sa come si vince".

"Spero che la mentalità vincente dello scorso anno prosegua perché c’è una finale di FA Cup da vincere. Sono sicuro che tutto andrà bene. Per quanto riguarda il giocatore dell’anno, il mio voto va a de Gea: spero continui a sfornare prestazioni di alto livello. Vi aspetto qui a Los Angeles per la preparazione estiva, vi auguro il meglio: pace e amore".