Che fine ha fatto Zlatan Ibrahimovic? L'ultima gara giocata risale al 26 dicembre scorso, durante il Boxing Day della Premier restò in campo per 45 minuti nella sfida contro il Burnley, la settimana prima Mourinho gli concesse una settantina di minuti in Efl Cup contro il Bristol City. Poi, più nulla. Complice l'ennesimo infortunio al ginocchio che ne ha scandito il ‘canto del cigno' a Manchester. Allo United il suo tempo è scaduto non per questione d'età (anche se 36 anni si fanno sentire, e come) ma di condizione fisica messa a dura prova in questi due anni caratterizzati dall'operazione al ginocchio destro (rottura del legamento crociato) e dalla lunga riabilitazione.

A fine stagione dirà addio alla Premier, salirà sull'aereo che lo porterà dall'altra parte del mondo: i tabloid raccontano che e sta già cercando casa a Los Angeles, dove i Los Angeles Galaxy sono pronti a offrirgli un contratto da mille e una notte. Nel frattempo si gode gli ultimi mesi di ‘soggiorno' in Inghilterra facendo parlare di sé per vicende extra-calcistiche come raccontato dai giornali inglesi: al centro d'allenamento dei Red Devils s'è presentato a bordo di una Porsche 911 fiammante, una GT2 RS del valore di circa 300 mila euro (293 mila e rotti, come da listo ufficiale della Casa).

Le caratteristiche della Porsche GT2 RS

Colore canna di fucile, assetto sportivo e aggressivo (come si evince anche dal vistoso alettone posteriore), prese d'aria sul cofano anteriore, interni ricercati con accostamento cromatico sfumato tra il rosso e il nero, full optional. Una vettura pazzesca da 700 cavalli, che può toccare una velocità massima di 340 km/h e capace un'accelerazione che ti porta da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi. Cerchi in lega dell'ultima generazione. Un bolide di lusso che lo svedese può permettersi, esibendolo in occasione della sessione di rifinitura prima del match che ha visto il Manchester United fronteggiare e battere il Liverpool (2-1). Ibra, però, non era seduto nemmeno in panchina. Nella sua auto stava più comodo.