Il calciomercato spesso e volentieri regala colpi di scena. Uno di questi è quello relativo al futuro di Iago Falque. L'attaccante spagnolo in uscita dal Torino, sembrava ad un passo dal trasferimento alla Spal. A sorpresa invece il classe 1990 ha trovato l'accordo con il Genoa, altra formazione coinvolta nella lotta salvezza. Visite mediche già programmate per Iago Falque che dunque si prepara a tornare nella squadra in cui ha militato nella stagione 2014/2015.

Iago Falque al Genoa, le ultime sul colpo di mercato

Le ultime notizie sulle trattative di mercato riguardano il futuro di Iago Falque. Da settimane lo spagnolo era al centro di una trattativa tra il Torino e la Spal. Il club estense dopo aver chiuso per il ritorno di Bonifazi, sognava anche l'ingaggio dell'attaccante per puntellare il suo reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. A sorpresa però Iago Falque ha dribblato il corteggiamento della squadra di Semplici, per dire sì al Genoa. Secondo quanto riportato da Sky, l'operazione per il ritorno dello spagnolo in rossoblu è di fatto chiusa, visto che il giocatore nelle prossime ore è atteso nel capoluogo ligure per la visita medica

Iago Falque ha scelto di tornare al Genoa e dire no alla Spal

Alla fine dunque Iago Falque ha deciso di tornare al Genoa, squadra in cui ha militato nel 2014/2015. Il classe 1990 che nelle Giovanili ha vestito la casacca di Juve e Bari, aveva lasciato l’Italia, collezionando esperienze al Villarreal, Tottenham, Southampton, Almeria e Rayo Vallecano. I rossoblu gli diedero l’opportunità di tornare a giocare nel Belpaese, con Iago che si rese protagonista di un’ottima stagione con 13 gol in 32 partite. Ecco allora, che arrivò il trasferimento alla Roma, e poi nel 2016 al Torino. Qualcosa però si è rotto con i granata per Falque che ha deciso di cambiare aria, con la speranza di contribuire alla salvezza del Genoa.

Calciomercato Genoa, nel mirino anche Sottil

Doccia fredda dunque per la Spal che dovrà virare su altri obiettivi. Genoa scatenato in questi ultimi giorni: oltre a Iago Falque infatti i rossoblu stanno intensificando i contatti con la Fiorentina per Riccardo Sottil. Il giovane talento, reduce dal rinnovo del contratto con i Viola, piace molto alla società ligure che lo vorrebbe in prestito. Previsti nuovi incontri nelle prossime ore.