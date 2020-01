È partito il conto alla rovescia verso la chiusura del calciomercato invernale 2020. Buone notizie per alcune società di Serie A che potranno sfruttare un'ora in più di tempo per provare a piazzare gli ultimi colpi e depositare i contratti in Lega. Si tratta di Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia, per cui la fine del mercato di riparazione è prevista alle ore 21 di venerdì 31 gennaio, e non alle ore 20 come per tutte le altre.

Quando finisce il calciomercato invernale 2020 in Italia

Il calciomercato invernale 2020 è iniziato il 2 gennaio, con l'apertura ufficiale della sessione. La conclusione è prevista per venerdì 31 gennaio come da consuetudine. Sarà possibile dunque depositare i contratti dei calciatori, a conclusione delle trattative, fino alle ore 20. Il gong della chiusura del mercato però non suonerà a quell'ora per 6 società di Serie A che avranno a disposizione altri 60′.

Quali sono le squadre che avranno un'ora in più nel calciomercato invernale

Il Consiglio Federale ha deciso di prorogare la chiusura del calciomercato invernale per sei squadre di Serie A. Per Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia, il mercato non si chiuderà venerdì 31 gennaio alle ore 20, ma alle ore 21. In questo modo i direttori sportivi avranno a disposizione altri 60 minuti per chiudere i colpi last-minute depositando gli ultimi documenti dei contratti firmati

Perché è stata posticipata la chiusura del mercato per sei club di Serie A

Perché è stata concessa questa proroga solo a Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia? La decisione del Consiglio Federale è legata al calendario: le squadre infatti saranno impegnate nei tre anticipi della 22a giornata di Serie A che andranno in scena sabato 1° febbraio, ovvero Bologna-Brescia, Cagliari-Parma e Sassuolo-Roma

Quando si chiude il calciomercato invernale all'estero

Il 31 gennaio sarà la data di chiusura del calciomercato non solo in Serie A. Tutti i grandi tornei europei si sono infatti allineati, con l'eccezione del Portogallo che vedrà la sessione di mercato finire il 2 febbraio. La chiusura del mercato, blocca le operazioni in entrata, ma non mette limite ad ulteriori cessioni: dopo il 31 gennaio, i club italiani potranno effettuare operazioni in uscita con destinazione in campionati dove la sessione di calciomercato è ancora aperta.

Francia (Ligue 1): chiusura 31 gennaio

Germania (Bundesliga): 31 gennaio

Inghilterra (Premier League): 31 gennaio

Italia (Serie A): 31 gennaio

Olanda (Eredivisie): 31 gennaio

Portogallo (Primeira Liga): 2 febbraio

Russia (Premier League): 21 febbraio

Spagna (Liga): 31 gennaio

Turchia (Super Lig): 31 gennaio