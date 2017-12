Il cambio in panchina ha fatto bene al Sassuolo. La cura Iachini funziona per la squadra neroverde che centra la terza vittoria consecutiva in Serie A, la più prestigiosa, contro l'Inter. Una gara ben disputata dagli emiliani che dopo essere passati in vantaggio con Falcinelli, hanno resistito al ritorno degli avversari con Consigli che ha parato un rigore a Icardi. Giornata da incorniciare dunque per Iachini che vivrà un Natale indimenticabile.

Iachini e la dedica speciale per la vittoria contro l'Inter.

E ai microfoni di Rai 2 l'esperto allenatore ha fatto il punto su Sassuolo-Inter, e sulla vittoria che ha permesso ai suoi di salire ulteriormente in classifica allontanandosi dalle zone calde. Non è mancata una dedica particolare, per il nipotino nato pochi giorni fa: "Dedico questa vittoria al mio nipotino Gabriel nato in settimana, se lo merita. Quando sarà grande gli racconteranno magari di questa partita…".

Il segreto del nuovo Sassuolo di Iachini.

E' un Sassuolo che ha cambiato marcia, dopo l'arrivo di Iachini in panchina. Il tecnico ha provato così a spiegare la rinascita della sua squadra, entrando nello specifico del successo sui nerazzurri: "Ho portato con il mio staff la mia metodologia di lavoro, un'organizzazione e un'intensità adeguate. Sono stati molto bravi i giocatori a seguire il lavoro, stanno mettendo dentro le conoscenze in fase difensiva e soprattutto offensiva dove possiamo e dobbiamo essere più pericolosi. Bene oggi le punte esterne a venire addosso a Borja e Gagliardini, cosi' una volta recuperata palla sono stati bravi a ripartire con veloci azioni in avanti. Dovremo lavorare ancora".

Berardi ancora a secco, l'allenatore lo aspetta.

Unica nota stonata, le prestazioni della stellina Berardi lontano parente del calciatore visto in passato in neroverde. Iachini è fiducioso: "Sta crescendo sul piano fisico, ci stiamo lavorando. In due settimane abbiamo avuto due partite di Coppa Italia e non abbiamo potuto insistere sul lavoro specifico di cui aveva bisogno. Sta dando tutto quello che può, mi serve quell'ora ad alta velocità e con determinazione, oggi ha avuto anche l'opportunità per il 2-0, e' stato bravo Handanovic. Sono convinto che con il lavoro crescerà ulteriormente"