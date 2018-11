Gonzalo Higuain ci sarà. Il Pipita, ex di turno, andrà in campo a San Siro con la maglia del Milan sulle spalle e proverà a far gol alla Juventus che lo ha sedotto (quando lo ingaggiò dal Napoli pagando la clausola risolutiva) e poi abbandonato per fare spazio a Cristiano Ronaldo. Il bomber argentino avrà voglia di rivalsa ma sarà solo sportiva, com'è giusto che sia adesso che i bianconeri se li ritrova di fronte come avversari: è il suo mestiere fare gol, non importa quale sia il colore della casacca altrui ma conta ciò che riesce a fare per la propria.

Come si preparano invece i tifosi della ‘vecchia signora' ad accogliere la punta sudamericana? Quale ‘trattamento' gli riserveranno? Detto della polemica sul caro biglietti del settore ospiti, che ha spinto molti sostenitori dei gruppi organizzati a non partire per San Siro, quanto ai supporter che saranno al Meazza il sito tuttojuve.com ha rilanciato un invito particolare: solo applausi per Gonzalo Higuain e niente fischi "non come fanno altrove…" con chiaro riferimento al pubblico del San Paolo che ha sommerso di bordate di insulti il Pipita, considerato un ‘traditore' per il modo in cui andò alla Juventus. Ricordate quel "è colpa tua, è colpa tua" con l'ex Real che puntò l'indice verso la tribuna e il presidente, Aurelio De Laurentiis? Accadde nel giorno del ‘ritorno' da avversario e fu durissimo.