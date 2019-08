I saldi del listone: 10 nomi per completare (alla grande) la rosa del fantacalcio

Comporre una squadra equilibrata al fantacalcio richiede capacità di far quadrare i conti. Per questo è fondamentale individuare i possibili titolari low cost. Scoprite con noi i dieci elementi selezionati provenienti da tutti i reparti: dal portiere Berisha all’attaccante Vlahovic, passando per la sorpresa Skov Olsen.