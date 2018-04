Le coppe europee tornano con prepotenza. Martedì e mercoledì si giocheranno i quarti d’andata di Champions, mentre giovedì è in programma l’andata dei quarti d’Europa League. Ci sono molte sfide affascinanti in Champions, su tutte quella tra la Juventus e il Real Madrid, la rivincita della finale dello scorso anno. La Roma affronterà il Barcellona. Mentre la Lazio all’Olimpico se la vedrà con il Salisburgo, una squadra che non ha un grande nome ma che finora ha ottenuto ottimi risultati.

Juve-Real, la rivincita

All’Allianz Stadium c’è Juventus-Real Madrid. A Cardiff lo scorso giugno le due squadre si affrontarono in finale, vinse il Real 4-1. Questa volta sarà tutto diverso soprattutto perché si gioca sulla doppia sfida. Con Higuain e Dybala che si confronteranno con Cristiano Ronaldo, il miglior bomber di sempre della Champions e finora sempre a segno in questa edizione. Allegri è pronto a sorprendere anche tatticamente Zidane, che si gioca la stagione in questa competizione.

Messi contro la Roma

La Roma è chiamata a un compito molto difficile. Il Barcellona è una delle migliori squadre del mondo, non ha mai perso nella Liga e ha un Messi come al solito in grande spolvero. Di Francesco ha recuperato Nainggolan e Pellegrini. Dzeko vivrà una partita nella partita con il ‘Pistolero’ Suarez. Al Camp Nou tutti terranno d’occhio Florenzi, che realizzò il più bello della carriera contro i catalani.

Il Bayern vs Montella e il derby inglese

Il Siviglia ha fatto fuori il Manchester United e ora è chiamato alla sfida con il Bayern Monaco, che dopo aver di fatto chiuso i conti in campionato si concentra solo sulla Champions che Heynckes vorrebbe riconquistare dopo cinque anni e per la terza volta. Mentre Klopp vorrà ancora una volta confermarsi la nemesi di Guardiola nell’attesissimo derby tra il Liverpool e il Manchester City, due delle squadre più belle d’Europa.

Lazio, Atletico e Arsenal

In Europa League la Lazio, che in Serie A segna a raffica, giocherà contro il Salisburgo, una delle due squadre della Red Bull in corsa nella seconda manifestazione continentale. Immobile e compagni vogliono la semifinale e sono favoriti, ma non devono sottovalutare gli avversari. Atletico Madrid-Sporting Lisbona, Lipsia-Marsiglia e Arsenal-CSKA Mosca gli altri quarti.