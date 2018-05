La concezione classica del calcio vuole che a commettere il maggior numero di falli da sanzionare siano i difensori e i mediani, cioè coloro che sopperiscono al gap tecnico con l’agonismo, a volte eccedendo. Per controllare se anche in quest’ultima stagione tale tendenza nel nostro campionato si è confermata siamo andati ad analizzare i calciatori che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini in queste 35 giornate di Serie A.

Cigarini e Magnanelli i più ‘cattivi’ della Serie A

Davanti a tutti in questa speciale classifica ci sono due esperti centrocampisti. Il primo gioca nel Cagliari ed è Luca Cigarini. Il 31enne ex Napoli e Atalanta metronomo della mediana dei sardi sia con Rastelli che con Diego Lopez nelle 25 presenze collezionate fin qui in questo campionato si è visto sventolare un cartellino giallo dall’arbitro in ben 13 occasioni, l’ultima delle quali arrivata nell’ultimo incontro gli è valsa l’espulsione contro l’altra sua ex squadra, vale a dire la Sampdoria. Lo stesso numero di sanzioni le ha ricevute anche il capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli per il quale però le espulsioni per somma di ammonizioni sono state 2.

in foto: Il rendimento di Francesco Magnanelli in questa Serie A (fonte Transfermarkt)

Schiattarella, Baselli e il ‘baby’ Barella: gli habitué del giallo

Alle loro spalle ci sono l’ormai ex esterno, reinventato centrocampista centrale da Leonardo Semplici alla Spal, Pasquale Schiattarella, la mezzala del Torino Daniele Baselli, e il giovane compagno del leader di questa graduatoria, cioè l’altro cagliaritano Nicolò Barella. Sia per il 30enne ex Livorno nelle 28 gare disputate in questo campionato con gli estensi che per il 26enne cresciuto nel vivaio dell’Atalanta nei 29 match in cui è stato mandato in campo nella Serie A ancora in corso che per il 21enne cresciuto nel settore giovanile dei sardi nelle 31 partite in cui è stato chiamato in causa in questo torneo sono infatti 12 fin qui i cartellini gialli rimediati (per Baselli e Barella due di questi rimediati in un’unica gara).

in foto: Il rendimento di Nicolò Barella in questa Serie A (fonte Transfermarkt)

Fares: l’eccezione alla regola

Dietro di questo terzetto troviamo un’accoppiata ferma al momento a quota 11 sanzioni disciplinari ricevute in questo campionato. Con 11 ammonizioni a testa ci sono infatti l’altro centrocampista del Torino, il venezuelano Tomas Rincon, e il primo calciatore presente in questa speciale graduatoria a non essere un centrocampista, ossia il laterale sinistro algerino del Verona Mohamed Fares. L'ultimo calciatore ad essere arrivato in doppia cifra per numero di cartellini in questo campionato e il difensore argentino della Fiorentina German Pezzella, fermo al momento a quota 10 cartellini gialli.