Con le semifinali di Champions alle porte, è già tempo di bilanci per quanto riguarda l’edizione 2017/2018 della competizione più affascinante d’Europa riservata ai club. Numeri e statistiche che, questa volta, non riserviamo a gol, assist o prestazioni in campo, ma a ciò che è riuscito ad emergere nelle magiche notti di Champions, in termini di giovani. Dalla fase a gironi ad oggi, un viaggio attraverso le squadra che hanno messo in evidenza i talenti migliori che abbiamo poi racchiuso in una speciale top 5 dei baby fenomeni che si sono messi maggiormente in mostra.

Non ci sono soltanto nomi altisonanti, ma anche under 21, la cui conoscenza, prima di questa ennesima entusiasmante stagione, in pochi conoscevamo. Particolarmente sorprendenti i difensori, ma anche alcuni attaccanti che forse avevamo sottovalutato alla vigilia di questa Champions 2017/2018. Andiamo dunque a scoprire chi sono in questa speciale top 5 che ne è venuta fuori.

Il riscatto di Sallai

Il nostro viaggio comincia proprio dalla fase a gironi dove nell’Apoel Nicosia, troviamo un calciatore transitato anche in Italia, ma che nella nostra Serie A non è esploso come il suo presidente lungimirante si aspettava. Già, lungimirante, perchè Maurizio Zamparini c’aveva visto lungo nell’intravedere in Roland Sallai, trequartista ungherese di 20 anni, che a Palermo non ha lasciato proprio il segno, un prospetto di grande talento che ben presto sarebbe esploso.

in foto: Il rendimento in Champions di Sallai (Transfermarkt)

Passato al Puskas, squadra ungherese da cui era in prestito in Sicilia, per 2 milioni di euro il giovane Roland, classe 1997, si è accasato a Cipro, con l’Apoel Nicosia che gli ha dato grande fiducia facendogli giocare ben 20 partite in campionato e 5 assist.

Il suo score realizzato in Champions invece, dove nel girone c’erano squadra come Real Madrid, Tottenham e Borussia Dortmund, è rimasto fermo a zero, ma in 6 presenze è riuscito a far ricredere tutti giocando delle partite molto importanti che ad oggi l’hanno portato ad un valore di mercato pari a 1,25 milioni di euro. Crescita leggera ma significativa.

Oberlin: il centravanti che non ti aspetti

Non è andato oltre gli ottavi di finale, risultato comunque importante, il Basilea che è stato anche capace di mettere in difficoltà una squadra come il Manchester United prima di cadere nel doppio confronto ad eliminazione contro il City di Guardiola sotto una pioggia di gol. Ma c’è stato del buono davvero nella squadra svizzera che ha sorpreso per temperamento in campo, organizzazione, giovani e tenacia, doti che per una ‘piccola’ in Champions, sono fondamentali.

in foto: Il profilo di Oberin (Transfermarkt)

E allora ecco che ad emergere in una squadra che è stata comunque una sorpresa di questa edizione, c’è Dimitri Oberlin, svizzero di origini camerunensi con una grande propensione al gol. Ben 4 sono stati quelli messi a segno dall’attaccante in Champions League, più 1 assist, in 8 partite. Calciatore che ha sempre fatto vedere grandi qualità e che è stato in grado di fare gol a squadre del calibro del Benfica e del Cska Mosca.

In prestito dal Salisburgo, il calciatore potrebbe essere riscattato dal club svizzero anche se gli austriaci, in grande crescita nell’ultimo anno, potrebbero tenerlo per provare l’affondo in Champions. Valore di mercato attuale? Da 2 a 4 milioni nel corso di questa annata.

Gabriel Jesus certezza futura del City

Parlavamo in precedenza di certezza, calciatore che si sapeva sarebbero esplosi prima o poi, ma che forse, rallentanti da scelte degli allenatori e da qualche infortuni di troppo, oggi hanno avuto un inaspettato stop ma il loro valore non è mai stato messo in discussione. Il riferimento a Gabriel Jesus è del tutto azzeccato con la descrizione di calciatore formidabile, con enormi qualità e che però Guardiola non ha potuto utilizzare al City, per diverso tempo, a causa proprio di un infortunio. Ma nonostante questo, parliamo di uno degli Under 21 più promettenti e forti di questa edizione 2017/2018 in Champions.

Lui, il brasiliano dall’incredibile storia di rivalsa, dal valore di mercato di 70 milioni di euro, ha giocato 8 gare nella competizione più importante europea riservata ai club, realizzando ben 3 gol e 1 assist in 528 minuti giocati. L’infortunio che per un mese (da gennaio a febbraio), l’ha tenuto fermo, è ormai alle spalle e le reti messe a segno contro Everton in Premier League e quelli rifilati a Feyenoord, Napoli e Basilea in Champions, sono la conferma della ripresa di un talento di assoluto valore che sarà l’arma in più per i ‘Citizens’ in questo finale di stagione.

Il Liverpool si coccola Alexander-Arnold

Ma a proposito di inglesi brave a scovare talenti già pronti a giocare anche in Champions, ecco riapparire il Liverpool di Klopp, grande protagonista attuale di questa edizione e che sta facendo benissimo anche in campionato. Già, perchè oltre ai già noti Manè e Firmino, i ‘Reds’ sono stati capaci di lanciare in campo anche un giovanissimo terzino classe 1998 ma dalla grande personalità. Stiamo parlando di Trent Alexander-Arnold, 19 anni, inglese di Liverpool che con la maglia della sua città sta vivendo il sogno di ogni ragazzo.

in foto: Dal Tottenham in poi sempre titolare Arnold (Transfermarkt)

Dopo una stagione trascorsa tra campo e panchina, alternando gare intere da titolare ad altrettante seduto alle spalle di Klopp, l’inglesino tutto gamba e dotato di un buon destro, ha messo a segno anche 6 presenze in Champions tra gironi e fase ad eliminazione diretta, giocando in totale 469 minuti realizzando anche un gol contro il Maribor. Calciatore di grandi qualità il cui valore di mercato oggi è di 8 milioni di euro.

Augustin talento puro ma discontinuo

Ma facciamo un passo indietro, torniamo agli attaccanti, a coloro i quali fanno impazzire le folle degli stadi europei, soprattutto se si tratta di giovani dalle belle speranze. E allora che, ad emergere nel sorprendente Lipsia c’è un centravanti tutto pepe, francese, acquistato dal Paris Saint Germain. Stiamo parlando di Jean-Kèvin Augustin, classe 1997, 20 anni, che la squadra parigina ha ceduto in Germania e che forse, con qualche rammarico, sarebbe potuto essere comunque utile alla causa degli uomini di Emery.

Come ha ripagato la fiducia dei tedeschi? Con una stagione favolosa, condita da 6 gol in Bundesliga e 2 assist in 21 presenze stagionali. Ma il suo rendimento è stato buono anche in Champions League dove si è tolto la soddisfazione di realizzare anche il suo primo gol nella competizione contro il Porto in un match fondamentale per il passaggio del turno. Valore attuale ben 20 milioni di euro. Un solo gol invece, in Europa League in 5 presenze.