La lunga vigilia di Juventus-Inter, big match scudetto del prossimo primo marzo, è già cominciata. È talmente tanta l'attesa per il ritorno a Torino di Antonio Conte, e per la sua sfida con Maurizio Sarri, che i tifosi bianconeri e nerazzurri sono già con la testa allo Stadium nonostante gli impegni delle prossime ore con Spal e Sampdoria.

E proprio le due partite della 25esima giornata di Serie A, potrebbero in qualche modo condizionare lo svolgimento dell'imminente Derby d'Italia. La preoccupazione maggiore dei due allenatori, e di tutti i tifosi, non è solo quella di eventuali infortuni ma anche il rischio di un cartellino giallo che potrebbe far scattare la squalifica e far saltare l'importante impegno del prossimo turno.

I diffidati di Juve e Inter

I problemi più grandi li ha la Juventus, che in occasione del match con la Spal scenderà in campo con tre diffidati: Cuadrado, De Ligt e Dybala. In casa Inter, oltre all'allenatore Conte, l'unico a rischio squalifica è invece Danilo D'Ambrosio: giocatore che nelle ultime partita ha però visto poco il campo, perdendo spesso il ballottaggio con Godin.

L'incubo diffidati esiste però anche per le altre squadre di Serie A. Sono infatti molti i giocatori che dovranno fare attenzione a non farsi ammonire. Oltre ai blucerchiati Colley, Ferrari e Murru e ai giocatori della Spal Di Francesco, Strefezza, Vicari, in Fiorentina-Milan sono ben sette a i calciatori a rischio: Chiesa, Duncan, Lirola, Pezzella e Vlahovic nei viola, Musacchio e Romagnoli tra i rossoneri.

Anche Immobile tra i diffidati

La Lazio affronta il Genoa con i diffidati Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile e Lazzari (Ghiglione, Pandev, Schone sono quelli rossoblù), mentre l'altra romana gioca al "Via del Mare' con il Lecce (Rispoli e Tachtsidis) con Dzeko, Mancini, Pellegrini e Veretout a rischio per la prossima trasferta di Cagliari

Alto il rischio di squalifica anche in Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari: in caso di “giallo” verranno infatti fermati dal giudice sportivo per il match successivo i vari Malinovskyi, Pasalic, Berardi, Djuricic, Magnanelli, Marlon, Obiang, Izzo, Lukic, Sirigu, Darmian, Grassi, Hernani, Faraoni, Kumbulla, Lazovic, Pessina, Rrahmani, Verre, Ceppitelli e Joao Pedro.