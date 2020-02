Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sampdoria. L’allenatore oltre a parlare dei temi caldi in casa nerazzurra, ha detto la sua sull’emergenza Coronavirus che ha colpito il Nord Italia nelle ultime ore. Il mister salentino ha analizzato la situazione con grande razionalità: "Bisogna essere equilibrati in tutte le situazioni, non occorre creare enormi allarmismi. Ma al tempo stesso non va sottovalutata la situazione: dell'aspetto sanitario se ne stanno occupando, noi faremo ciò che ci diranno di fare".

Conte, dall'emergenza Coronavirus al match contro la Sampdoria

Archiviato l'argomento Coronavirus con l'emergenza che ha portato al rinvio di numerosi match nel week-end, Conte ha parlato di Inter-Sampdoria, partendo dalle difficoltà della sfida con i blucerchiati: "Abbiamo giocato domenica sera e poi giovedì, è difficile cambiare così rapidamente scelte e strategie. Ma dobbiamo abituarci a questi impegni ravvicinati. L'intensità dipende anche dall'avversario, siamo preparati a portarla per tutta la partita. Quali difficoltà presenta la sfida con la Sampdoria? E' una squadra in salute nonostante l'ultima sconfitta che, a livello numerico, può far pensare che non ci sia stata partita. Sono vivi e hanno un allenatore di grande esperienza come Claudio Ranieri. E in rosa hanno giocatori di buona qualità ed esperienza come Quagliarella, che sorprende di anno in anno. Dovremo fare grande attenzione: sarà una partita da vincere".

(in aggiornamento)