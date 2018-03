Se la vita professionale di Frank de Boer ha subito una brusca frenata, quella privata va a gonfi vele e le foto da Dubai lo testimoniano abbastanza bene. Il tecnico olandese è in vacanza per ricaricarsi in vista della prossima stagione e ha staccato la spina e ora si rilassa in spiaggia a Dubai. Dopo gli esoneri con Inter e Crystal Palace, Frank de Boer non ha avuto nessun altra chiamata per allenare e attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram ha scherzato sui dubbi relativi al suo futuro prossimo: "Sto pensando al futuro e mi sto chiedendo…che cocktail mi prendo?". L'ironia del post è evidente per de Boer che si è mostrato ancora in grande forma nonostante gli anni che passano ma che dopo i 4 titoli vinti con l'Ajax ha avuto solo brutte esperienze in panchina per colpe sue e delle società che lo hanno chiamato e sostituito dopo pochissime settimane.

A post shared by Frank de Boer (@frank150570) on Mar 6, 2018 at 1:14am PST

Frank de Boer qualche settimana fa ha raccontato all'emittente olandese Ziggo Sport la sua esperienza all'Inter e ha parlato di quello che ha vissuto nelle poche settimane con la squadra nerazzurra. L'allenatore olandese ha ricordato la sua disastrosa esperienza a Milano e le cause che hanno portato al suo allontanamento dalla guida del club