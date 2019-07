Per la rivista ‘Forbes' i club sportivi più ricchi al mondo non si interessano di calcio. I club calcistici infatti sono quasi tutti relegati agli ultimi posti, in un predominio di società che fanno parte dell'universo professionistico della NFL alla MLB e all'NBA, tutte realtà americane. Eccezione fatta per il Real Madrid di Florentino Perez che sale al terzo posto, strappando un pezzettino di podio. Poi tanta Premier e nessuna squadra italiana. Nemmeno la Juventus che in Serie A detta legge da un decennio e in Champions League si gioca con le migliori la palma di campione d'Europa.

Niente Italia

Tra i primi 50 club di Forbes non ci sono squadre italiane e questo lascia pensare di quanto il nostro movimento debba ancora crescere. La Juventus, che secondo lo studio redatto da Deloitte è comunque l’undicesima squadra di calcio più ricca al mondo, non è invece rientrata nella classifica della rivista economica statunitense tra i primi 50 club sportivi.

L'armata inglese

A contrastare lo strapotere dei campionati statunitensi (42 club su 50) è il calcio europeo con 5 squadre inglesi, 2 spagnole e una tedesca. Sul terzo gradino del podio troviamo il Real Madrid che ha registrato che ha una valutazione di 4,2 miliardi di euro. Poi c'è il Barcellona che si distingue dal predominio inglese: il Manchester United (sesto posto), il Manchester City (25esimo), il Chelsea (32esimo), l’Arsenal(42esimo) e il Liverpool (45esimo). Il Bayern Monaco, al 17esimo posto, è invece l’unico rappresentante del calcio tedesco.

I primi della classe

Al comando, per il quarto anno consecutivo, ci sono i Dallas Cowboys, squadra di football americano, con una valutazione di 5 miliardi dollari, 1 miliardo in più rispetto allo scorso anno. Al secondo posto c’è invece la squadra di baseball dei New York Yankees, della famiglia Steinbrenner, che ha registrato un +15% in termini di valore complessivo rispetto alla passata stagione.