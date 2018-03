Dopo aver eletto i cinque migliori affari del fantacalcio in questa fase della stagione, è il momento di eleggere i peggiori. Flop che hanno fatto male in molti casi e generato reali debacle per i fantallenatori. Il caso Belotti è emblematico, ma ce ne sono altri che abbiamo raccolto in questo elenco.

Curiosità: a differenza dei migliori colpi, i peggiori si concentrano perlopiù nel reparto offensivo, ma non mancano anche esempi come Perisic e Birsa che a centrocampo hanno mandato all'aria molti piani dei fantallenatori.

Belotti (Torino)

È il colpo sul quale si sono infrante le strategie di molti fantallenatori. Dai 26 gol della scorsa stagione agli appena 6 di questa fase del campionato con ancora 9 gare da giocare. Da un confronto, al momento, mancano all'appello 16 centri che stanno pesando sul torneo granata e sull'annata del fantacalcio. Le attenuanti non mancano: due gravi infortuni, un recupero affrettato, ma la sostanza non cambia. Le "ferite" dei fantallenatori sono dure da rimarginare.

Gomez (Atalanta)

Cinque gol, di cui due su rigore, dopo i 16 dello scorso campionato. Una vera beffa per i fantallenatori che hanno scelto di confermare la fiducia al Papu, nonostante la "promozione" tra gli attaccanti dopo la sua lunga permanenza nelle liste dei centrocampisti. Stagione in chiaroscuro e per certi versi "distratta" dall'Europa League in cui l'argentino non ha fatto mai mancare il suo apporto ai nerazzurri.

Berardi (Sassuolo)

Dopo le ultime deludenti stagioni non saranno stati in molti a puntare su di lui in estate, ma i "romantici" – e gli amanti delle scommesse – a questo gioco non mancano mai. Partita persa, ancora una volta, per un talento classe '94 che andrebbe ritrovato quanto prima per il bene del calcio italiano.

Birsa (Chievo)

Da fenomeno di continuità a una stagione con più ombre che luci. Sufficiente dare un'occhiata alla sua media (5,94) per avere contezza di una stagione di molto al di sotto delle sue possibilità e delle aspettative dei fantallenatori. Da fulcro del gioco di Maran, il suo rendimento sta pesando oltremodo sulla stagione accidentata del Chievo.

Perisic (Inter)

Non devono ingannare gli otto gol realizzati dal croato: la sua stagione è stata decisamente mediocre sinora. Il 5,98 di media offre più di una testimonianza in tal senso e non bastasse è sufficiente osservare che 7 degli 8 gol sono stati concentrati tra settembre e dicembre, 3 di questi sono arrivati nella sola gara con il Chievo il 3 dicembre e poi black out sino alla partita di domenica scorsa con la Sampdoria. In mezzo una sequela di insufficienze…