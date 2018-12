Giocare con i campioni della propria squadra del cuore e partecipare ad un concorso incredibile per fare un'esperienza unica. Per tutti i tifosi del Milan è arrivata l'occasione della vita, grazie a Lucky Shots, il nuovo format frutto della collaborazione tra il club rossonero e StarCasinò. Si tratta di una sfida all'ultimo respiro a suon di rigori speciali tra le stelle dei diavoli. Prima di andare sul dischetto, una particolare carta da gioco estrapolata da uno speciale mazzo di carte indica la modalità con cui dovranno batterli. I protagonisti del primo episodio, online a partire dall'11 dicembre, sono Hakan Çalhanoğlu e Tiémoué Bakayoko, che si troveranno di fronte a Pepe Reina e in base a ciò che deciderà la sorte dovranno compiere una prodezza. Il tutto raccontato dall'inconfondibile voce di Mauro Suma. Insomma, non vi resta che mettervi alla prova, anche perché ci sono tante sorprese in palio. Il concorso è valido fino al prossimo 17 dicembre.

Come si gioca con Lucky Shots

In ogni challange, ne sono in tutto tre, due semifinali e la finalissima, due campioni rossoneri si sfideranno a rigori. Ma non si tratta di rigori qualunque. Ognuna delle 12 carte da gioco dello speciale mazzo Lucky Shots Card raffigura un'azione che dovranno compiere, rendendo il confronto ancora più divertente. "Piuma", "Pari Tu", "Cucchiaio": queste sono alcune delle carte che decreteranno modalità e difficoltà di tiro e che potranno essere estratte dai concorrenti, i due titolari del Milan appunto, per una battaglia che si preannuncia serratissima. L'obiettivo è fare più punti dell'avversario per portare a casa la vittoria. Chi vincerà il primo match del format di Milan e StarCasinò tra Hakan Çalhanoğlu e Tiémoué Bakayoko? Potete scoprirlo dando uno sguardo al video.

Cosa si vince

Giocando a Lucky Shots si può vincere un'esperienza unica: sfidare a Lucky Shots a San Siro una autentica leggenda del Milan, sostenuti dal tifo del pubblico della Scala del calcio. Partecipando al concorso, infatti, due fortunati vincitori potranno scendere sul campo di San Siro durante l'intervallo della partita tra Milan e Fiorentina del prossimo 22 dicembre e sfidare a calci di rigore una delle leggende rossonere davanti alla folla dei tifosi durante l'intervallo del match. Basta partecipare al concorso sul sito dedicato e scoprire subito se si è tra i due fortunati che potranno imitare i propri idoli e giocare dal vivo a Lucky Shots.

