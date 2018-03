Gli ingaggi stratosferici che gravitano intorno al mondo del calcio, hanno spesso illuso molti calciatori di poter vivere ostentando la loro ricchezza. Molti hanno infatti sperperato i loro guadagni, finendo per vivere una vita comune piena di problemi economici e di rinunce. C'è però chi è stato lungimirante e ha investito bene i propri soldi. E' il caso di Mathieu Flamini che, dopo il contratto recentemente siglato con il Getafe, può essere considerato come il calciatore più ricco ancora in attività. Meglio di Leo Messi e Cristiano Ronaldo, l'ex centrocampista di Arsenal e Milan ha infatti "sposato" la causa della GF Biochemicals: azienda biochimica che sviluppa acido levulinico, molecola dalla quale si produce un biocarburante ritenuto potenziale sostituto del petrolio.

Un investimento top secret

Il 34enne francese, proprio durante la sua esperienza italiana, investì in questa azienda insieme ad un imprenditore casertano e oggi può contare su un fatturato decisamente importante, visto che la società si muove in un mercato valutato 30 miliardi di dollari l’anno. Un investimento che il centrocampista transalpino ha tenuto nascosto per molto tempo: "Nemmeno la mia famiglia sapeva nulla di ciò – ha dichiarato Flamini, durante la presentazione del progetto – I miei genitori lo hanno saputo un anno fa e si sono preoccupati. Ora si sentono orgogliosi. Ho investito molti soldi, c'era un grande rischio, ma per avere successo devi prendere delle decisioni rischiose".

Il nipote del Sultano

C'è poi chi è invece ricco di famiglia e può anche permettersi di non prendere nessuna decisione e anche di fallire nel mondo del calcio. Si tratta di Faiq Bolkiah: attaccante di soli 19 anni che attualmente gioca nel Leicester, ma che ha già vestito anche la maglie del Chelsea e del Southampton. Il ragazzo è infatti nipote di Hassanal Bolkiah, il Sultano del Brunei, e la sua famiglia ha una ricchezza valutata intorno ai 20 miliardi di euro. Se Flamini lavora per cercare un sostituto del petrolio, dalle parti di Faiq Bolkian invece il petrolio continua ad essere prelevato dal sottosuolo. Per la gioia del Sultano, ma anche per quella di Faiq Bolkiah che in attesa di ereditare una fortuna si diverte a giocare a calcio.