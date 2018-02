La trappola del fuorigioco è parte integrante degli schemi difensivi di qualunque squadra del mondo. Sbagliare il movimento per ogni difensore può essere letale, ma quando si è perfetti è facile mettere in offside gli attaccanti avversari. Spesso si vede ricadere in quella trappola anche degli attaccanti esperti che sanno anche eludere il fuorigioco.

Grazie alle statistiche raccolte dal sito whoscored.com sono venuti fuori i nomi dei calciatori che in Serie A, in Premier League e nella Liga più volte si sono visti stoppare dalla bandierina di guardalinee o dal fischio dell’arbitro.

In Serie A dominano Quagliarella e Inglese.

I calciatori che sono finiti più spesso in fuorigioco in Serie A sono Fabio Quagliarella, autore di 16 gol, e Roberto Inglese, entrambi beccati 29 volte. Quagliarella ha giocato tre partite in più. Sul podio si dividono il terzo posto Simeone, Pavoletti e Insigne, 21 volte in fuorigioco. A quota 20 ci sono Immobile e Budimir, che dei primi otto è quello con meno minuti giocati. Ottavo posto per il ‘Pipita’ (19). Chiudono la top ten Icardi e Antenucci (17).

in foto: Nella top ten Icardi e Higuain.

Premier, Kane re dei bomber e del fuorigioco.

In 27 occasioni è stato pescato in offside Harry Kane, che insegue il terzo titolo dei cannonieri consecutivo. Secondo posto pari merito per Jamie Vardy e Marko Arnautovic, fermati 24 volte in fuorigioco. L’austriaco però ha disputato 700 minuti in meno dei due bomber della nazionale inglese. Quarto Murray (22). Quinti Morata e Wood (19). Seguono Lacazette (18), Rondon (17), Alexis Sanchez e Barnes (16).

in foto: Kane, Vardy e Arnautovic sul podio della Premier.

Record assoluto per Suarez.

Luis Suarez non è solo il primatista assoluto tra i giocatori della Liga, ma è il giocatore finito maggiormente dietro le linee ‘nemiche’di tutti i principali campionati europei. Addirittura 37 offside in 18 partite per l’uruguaiano che precede El Haddadi (32), Jorge Molina (29) e Cristiano Ronaldo (23). Quinto Calleri. Tra i primi dieci anche il bomber dell’Athletic Aduriz, Angel Rodriguez, Sergi Enrich, Griezmann e Gerard Moreno.