I difensori goleador (qui i migliori nella storia della serie A) sono merce rara e spesso molto costosa, ma bisogna essere in grado di scovare le pepite tra le pietre prestando attenzione a pagarli il giusto per aggiudicarseli al fantacalcio. Per questo oggi vogliamo provare a metterne in fila alcuni che, con diversi livelli di prezzo, possono fare al caso della vostra asta.

Si va dai leader del reparto che sarà impossibile non pagare tanto, ad altri elementi che hanno confezionato quasi allo stesso modo un ottimo campionato in termini di rendimento e gol, senza però risultare particolarmente reclamizzati. Tra quelli che non rientrano nella nostra short list, però, segnaliamo in anticipo altri nomi che lo scorso anno si sono andati un po' al di sotto delle aspettative. Su tutti l'interista De Vrij che, nell'ultima stagione alla Lazio, aveva raggiunto quota sei gol, oltre ad altri specialisti: lo juventino Chiellini, il fiorentino Pezzella e il neo-napoletano Manolas.