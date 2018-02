Immobile, Icardi e Quagliarella sono i calciatori che hanno realizzato più gol in Serie A, Pjanic e Insigne sono come al solito tra i migliori assist-man, ma il miglior giocatore del campionato, secondo le statistiche di Squawka, è Paulo Dybala, che non ha brillato negli ultimi mesi di questa stagione, ma quando ha giocato è stato spessissimo determinante. Sul podio dei migliori anche il laziale Luis Alberto e il ‘Papu’ Gomez.

Terzetto latino al comando

Il Rating de ‘La Joya’ è il migliore. Dybala, che nel derby di Torino tornerà a disposizione di Allegri, vanta un 7.80, prodotto dai quattordici gol in altrettante partite e dai tre assist forniti ai compagni di squadra. Mai un cartellino in giallo per l’argentino, che è l’unico senza macchie di cattiveria nella top ten. Al secondo posto c’è Luis Alberto che sta disputando un campionato straordinario e può anche conquistare la convocazione per Russia 2018. Ventitré partite con la Lazio, con sette gol e sette assist, la sua media è di 7,67. Sul gradino più basso del podio l’atalantino Gomez, che non ha brillato come lo scorso anno, ma con quattro gol e sei assist e una media di 7,61.

Kolarov il miglior difensore

Quarto posto per il terzino della Roma Aleksandar Kolarov, autore di due gol e di quattro assist vincenti nelle ventitré partite disputate con la squadra giallorossa, che prendendolo ha fatto un grande colpo di mercato. (7,60). Principe degli assist senza dubbio Pjanic, quinto in classifica con sette passaggi divini e quattro gol (7.56). Sesta posizione per Ciro Immobile che ha saltato tre partite finora, ma quando ha giocato è stato quasi perfetto: 20 gol e 8 assist in 21 partite, la media seppur eccellente (7,54) è macchiata da un cartellino rosso.

in foto: Anche Mertens e Higuain sono compresi nella top ten dei migliori della Serie A.

Juve e Napoli

Le ultime quattro posizioni della top ten sono occupate da calciatori che con Juventus e Napoli stanno lottando per lo scudetto. Nonostante qualche critica, è settimo Alex Sandro, due gol, quattro assist e una media di 7,54. Seguono a ruota, con una media di 7,53, Lorenzo Insigne, meno puntuale sotto gol (5 reti) ma sempre grande uomo assist (6). Nono Dries Mertens, che ha realizzato quindici reti, nonostante un lungo digiuno realizzativo (7,51). Decimo il ‘Pipita’ Higuain (7,48).