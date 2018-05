Passando al Paris Saint Germain Dani Alves ha di fatto dato l’assalto allo scettro di giocatore con più successi di tutti i tempi. La Champions non l’ha vinta il brasiliano, ma con la squadra guidata da Emery ha piazzato un bel poker conquistando Supercoppa di Francia, Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di Lega. L’ex juventino è arrivato a quota 40 titoli vinti ed è diventato il giocatore con più trofei di sempre nella storia del calcio. Su questo però ci sono molte discussioni, perché nell’elenco vengono considerati anche dei trofei che non vengono completamente considerati come tali, come i titoli ‘regionali’ conquistati in patria a inizio carriera. Fatto sta che Dani Alves è record-man assoluto ed è in buonissima compagnia. Perché la top ten dei giocatori con più trofei vinti è davvero stellare.

Va detto che anche guardando la top ten non mancano le discussioni. Perché c’è chi non considera le sette vittorie in Community Shield di ‘King’ Kenny Dalglish, che con quei successi scalerebbe un gran numero di posizioni e si porrebbe a un passo da Dani Alves. Quello che è certo, al di là di polemiche e discussioni, è che ovviamente non tutti i titoli hanno lo stesso peso. E chiaramente una vittoria in Champions o soprattutto ai Mondiali vale e pesa molto di più di una decina di trofei ‘normali’.

Nella top ten dei dieci giocatori più vincenti di sempre non ci sono giocatori italiani. Gigi Buffon con lo scudetto che arriverà tra pochi giorni conquisterà il 24esimo titolo, meglio di lui ha fatto Paolo Maldini, che ne ha vinti 26, lo stesso numero di trofei vinti da Cristiano Ronaldo. Detto che non è facile collocare Dalglish, 39 trofei vinti (4 in Europa), ma c’è chi contesta i 7 successi nella ‘Supercoppa inglese’, tutti quelli presenti nella top ten superano i 30 titoli. Vitor Baia, ex grande numero uno portoghese, e Ibrahimovic sono a quota 31 e con un bilancio quasi simile, la differenza è rappresentata dalla Champions vinta con il Porto dall’ex portiere.

I trionfi del Barcellona hanno reso immortali Xavi, Piqué, Iniesta e Messi. Vincendo anche in Qatar il centrocampista è salito a 33 trofei, numero identico di vittorie per il difensore che ha vinto anche con il Manchester United. Mentre Messi è a quota 34 e Don Andrés Iniesta lascia il grande calcio europeo con 35 titoli, 32 con il Barcellona, 1 Mondiale e 2 Europei. Ryan Giggs ne ha vinti 37 di titoli, tutti con il Manchester United, il brasiliano Maxwell 38, mentre Dani Alves è salito a quota 40, ha vinto tutto tranne il Mondiale.