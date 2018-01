Non aveva solo il vizietto del gol Dario Hubner, ma anche quello del fumo. L'ex centravanti di Brescia, Piacenza, Ancora e Perugia non ha mai nascosto la sua passione per le sigarette durante la sua avventura sui campi di calcio. Chi meglio di lui dunque può esprimersi, sul caso Nainggolan, e sul video di Capodanno del centrocampista belga che ha fatto tanto discutere. Il "ninja" visibilmente ubriaco su Instagram ha registrato un video mentre fumava, con tanto di bestemmie a profusione. Una situazione che oltre alla multa potrebbe anche costargli l'esclusione nel prossimo match della Roma.

Hubner e il video di Capodanno di Nainggolan.

Intervistato da "Il Tempo", l'ex bomber si è espresso così sull'ultimo video di Nainggolan. Per Hubner, il romanista non è stato furbo, al contrario di altri colleghi: "In realtà io e Nainggolan facciamo quello che fanno tutti, ma siamo un po' "stupidini". Lui è stato ingenuo nel mettere il video su internet, un errore che facevo anch' io: fumavo e non lo nascondevo. Per me era una cosa tranquilla, gli altri erano più bravi a nascondersi. Scommetto che a Capodanno in molti erano messi peggio di Radja, ma ai giorni d' oggi bisogna essere intelligenti".

Nainggolan fortissimo anche con le sigarette, parola di Hubner.

Per Hubner la dipendenza dal fumo non influisce sul rendimento di Nainggolan che a suo giudizio resta uno dei centrocampisti più forti del mondo: "A prescindere dalle sigarette, Radja è comunque il più forte. Uno come lui quando va in campo dà il cuore e corre il doppio degli altri, è importante, se non indispensabile, per la Roma. Sembra che oggi conti di più l' aspetto, cosa si pensa e si dice, trent' anni fa contavano i gol".

Hubner e il retroscena sul fumo durante la sua esperienza da calciatore.

Hubner dunque giustifica Nainggolan e non solo. Anche lui durante la sua carriera utilizzava le sigarette per rilassarsi: "Io sono convinto che 10 sigarette a uno sportivo fanno meno male che 5 a chi ha una vita sedentaria. I polmoni li liberi quando ti alleni. Nainggolan ha messo un video da brillo, ma chi non beve un bicchierino in più ogni tanto? Non è che si ubriaca tutte le sere, altrimenti non farebbe il calciatore. Perché dissi ‘Non rendo al meglio se non fumo'? Era un mio metodo, ognuno ha il suo: c' era chi si faceva un massaggio, io ascoltavo Novellino e andavo in bagno a farmi 5 "tirate", mi rilassava".

L'ex attaccante e Di Francesco.

Adesso bisognerà capire come si comporterà la Roma e in particolare mister Di Francesco nei confronti del suo giocatore. Hubner conosce bene l'attuale tecnico giallorosso con il quale ha condiviso la maglia di Piacenza, Ancona e Perugia: "Eusebio giocava con me, era un professionista e parlava già di tattica. Aveva la vista propositiva da mister. Io allenatore? Sì, sto aspettando che qualche squadra mi chiami, mi piacerebbe fare il vice. Con Di Francesco? Ha già il suo staff”.