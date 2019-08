Hirving Lozano al Napoli, le ultimissime notizie di mercato

Nel match della prima giornata del campionato olandese tra Twente e PSV Eindhoven il tecnico Mark Van Bommel ha tenuto in panchina per tutti i 90 minuti il messicano Hirving Lozano. Il ‘Chucky’ sembra così avvicinarsi in modo sensibile al Napoli. Il club partenopeo è pronto a chiudere l’affare di mercato da 40 milioni di euro.