Gonzalo Higuain è ripartito dal Chelsea e da Maurizio Sarri, il tecnico che più di tutti ne ha esaltato le qualità di attaccante. E' con l'allenatore toscano che ha stabilito il record di marcature in Serie A, lo fece in azzurro e la speranza adesso è che si ripeta anche in Blues. Questione di fiducia che a Milano è stata sempre condizionata dalle necessità economiche del club al punto da tenerne in bilico la conferma: una vita da precario che ha tolto al Pipita smalto, lasciandogli addosso quella situazione d'incertezza che ha pesato come un macigno sul suo rendimento.

"Mi aspettavo di più da lui", ha detto Gattuso che ha già archiviato l'esperienza dell'argentino tessendo le lodi del neo-acquisto Piatek. "Un mercenario", così lo ha definito il ministro dell'Interno e tifoso rossonero, Matteo Salvini. Critiche durissime e tifoseria divisa sull'ex Real che doveva rappresentare l'asso nella manica per puntare alla Champions e invece s'è rivelato solo un fardello scomodo del quale liberarsi.

Higuain ha debuttato con la maglia dei londinesi in Coppa di lega: non ha segnato e non è passata inosservata la scelta di non battere il calcio di rigore che il brasiliano, Willian, gli aveva ceduto. Un gesto che a molti non è piaciuto… Qual è stata la replica del calciatore? L'ha affidata a un post su Instagram nel quale ha gonfiato il petto e mostrato i muscoli rispetto ai mugugni e alle perplessità che lo hanno accompagnato anche all'esordio. Parole, per adesso. Perché lo stesso Pipita sa bene che l'unico modo vero, concreto per mettere a tacere tutti è solo far gol, fa bene il suo mestiere. Fare quello per cui è stato voluto fortemente da Sarri a Londra.