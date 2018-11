Gonzalo Higuain ha voglia di giocare, tornare al gol, lasciarsi tutto alle spalle, cancellare quello scatto di rabbia contro l'arbitro Mazzoleni costato 2 giornate di squalifica. Il Pipita è pronto, farà il suo rientro in campo contro il Dudelange in Europa League (giovedì ore 19), quale migliore occasione per togliere un po' di ruggine anche dalla casella dei gol realizzati? L'ultima volta che ha segnato in Europa è stato a inizio ottobre contro l'Olympyakos, in campionato ha alzato le braccia al cielo qualche settimana dopo contro la Sampdoria poi più nulla se non un colpo alla schiena (con l'Udinese) e l'ira funesta scandita da quel "ammonisci sempre me".

Riscatto? Né io né il Milan dobbiamo farlo – ha ammesso a Sky Sport -. Intanto, domani sarà importante vincere per una questione di fiducia e per fare un passo avanti in Europa League. Sono da 13 anni in Europa e ho voglia di dimostrare che lo sbaglio con la Juve mi ha fatto migliorare ancora. So che posso e devo dare di più, questo è vero e intendo anche mostrare alla società che non ha commesso un errore nell'acquistarmi.

Le voci sul suo futuro sono spesso state oggetto di discussione nelle scorse settimane. Nell'estate scorsa il Milan ha versato 18 milioni di euro per formalizzare il prestito con diritto di riscatto fissato con la Juventus. A giugno, se i rossoneri vorranno trattenere il Pipita, dovranno versare altri 36 milioni nelle casse dei bianconeri. Una cifra importante (e pesante) per una società che a breve conoscerà l'entità delle sanzioni che la Uefa infliggerà per via del rosso a bilancio accumulato sotto la gestione ‘cinese'. Una cifra che rischia di compromettere la permanenza del calciatore in rossonero. Che fa Higuain, lascia o raddoppia?

Evidentemente quando si dice che io sto male, che ho il mal di pancia, si vende di più – ha aggiunto il Pipita -. Quello che conta veramente, però, è solo ciò che io sento. E posso dire che qui sto bene e sono felice.

Gli fa eco Gennaro Gattuso che nella conferenza stampa alla vigilia dell'impegno europeo usa il consueto pragmatismo per mettere tutti in guardia da un avversario sulla carta nettamente inferiore rispetto al Milan ma ugualmente pericoloso.