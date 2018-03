Con molta probabilità Gonzalo Higuain non sarà in campo nella sfida di sabato all'Olimpico contro la Lazio. Il Pipita deve fare i conti con il problema alla caviglia sinistra che lo ha colpito nel corso del derby vinto contro il Torino: il centravanti argentino si sta allenando a parte a Vinovo e potrebbe essere preservato per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, in programma mercoledì sera a Wembley.

L'attaccante è stato convocato da Jorge Sampaoli per le amichevoli dell’Argentina del 23 marzo contro l’Italia e del 27 contro la Spagna e le sue possibilità di andare al Mondiale sembrano crescere dopo un periodo che non veniva preso in considerazione dal DT della Seleccìon. Per adesso l’obiettivo principale è quello di essere a disposizione a Londra contro il Tottenham, match per il quale potrebbe tornare a disposizione anche De Sciglio, dove la Juve si giocherà metà stagione.

Marotta: Botta fastidiosa, meglio aspettare.

L'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato della situazione di Gonzalo Higuain e di come viene gestito il suo recupero vista la difficoltà nel trattare il trauma che ha colpito l'argentino nel derby di Torino

La botta è fastidiosa, il trauma è un trauma osseo e comporta da parte nostra una particolare attenzione. Esiste una logica prudenza nel rimetterlo in campo. Non è niente di grave, ma è meglio aspettarlo.

Higuain non ci sarà con la Lazio: torna Dybala.

All'Olimpico Paulo Dybala partirà titolare nel tridente con Mandzukic e Douglas Costa. Massimiliano Allegri dovrebbe schierare la Juventus con il solito 4-3-3 con Buffon tra i pali; Lichsteiner, Benatia, Chiellini e Alex Sandro a centrocampo; Khedira, Pjanic e Matuidi in mediana con Mandzukic punta centrale supportato da Douglas Costa e dal rientrante Paulo Dybala.