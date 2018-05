La Juventus domani celebrerà la vittoria del settimo scudetto di fila e la quarta Coppa Italia e rimpingua la sua bacheca già molto importante. Non è una cosa facile vincere così tanto e provare ad individuare un giocatore più rappresentativo su tutti nelle varie stagioni della Vecchia Signora ma società bianconera ogni anno vuole premiare un uomo in particolare, tramite la votazione di tutto il tifo bianconero, e quest'anno il vincitore è Gonzalo Higuain.

Il centravanti argentino fa sempre discutere, sia i tifosi della squadra che quelli avversari. Il suo turbolento addio al Napoli sembra essere stato ammortizzato ma nella stagione che è appena finita non sono mancati i momenti in cui il Pipita è stato sotto la lente per la sua mancanza di freddezza negli ultimi metri ma, nonostante questi momenti di poca lucidità, la stagione di Higuain è stata caratterizzata da 23 goal in tutte le competizioni: 16 in campionato, 5 in Champions League e 2 in Coppa Italia. Il numero 9 ha battuto giocatori come Douglas Costa, Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, protagonisti indiscussi di questa stagione della Juventus.

Secondo i tifosi bianconeri il miglior giocatore della stagione 2017/2018 è stato l'attaccante argentino nato a Brest e questo è quanto si legge sul sito ufficiale: "Per Gonzalo, sabato, ci sarà una festa nella festa. Infatti, a stragrande maggioranza, votandolo per tutto l'arco della stagione, lo avete decretato "MVP of the Year Powered by EA e il premio arriverà proprio nel prepartita di Juventus-Verona, dalle mani di un – c'è da giurarlo – emozionatissimo Juventus Member". Gonzalo Higuain verrà premiato proprio nella giornata in cui alla squadra bianconera verrà consegnata la coppa per la vittoria della Serie A 2017/2018 e della Coppa Italia: sarà una vera e propria festa.